Elecciones de medio mandato en EE. UU.: qué está en juego el próximo 3 de noviembre

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En las elecciones intermedias de Estados Unidos (EE. UU.) de noviembre 2026 se renovarán la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, lo cual es decisivo para que Donald Trump tenga respaldo legislativo para el resto de su administración.

El próximo 3 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones de medio mandato en EE. UU., conocidas como elecciones intermedias; estas se celebran cada dos años después de una elección presidencial.

La votación puede iniciar horas antes, dependiendo de las reglas de cada entidad, las cuales establecen sus propios periodos de votación anticipada, de acuerdo con la Comisión Federal de Elecciones (FEC).

¿Qué se renueva?

Esta elección intermedia definirá la integración de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

435 escaños de la Cámara que están sujetos a elección.

33 de las 100 senadurías.

Los legisladores federales tienen un periodo de dos años, mientras que los mandatos de los senadores son de seis años, por lo que estos se dividen en tres grupos, de los que cada uno se renueva a los dos años.

También habrá elecciones estatales, pero dependen de cada entidad y no forman parte del mecanismo federal.

¿Cuál es el propósito de las elecciones intermedias del 2026 en EE. UU.?

La Constitución estadounidense establece que el Poder Legislativo y el Ejecutivo tienen mandatos y procesos distintos. Con esto, los ciudadanos pueden modificar la composición del Congreso, mientras el presidente sigue en el cargo.

No obstante, la estructura del Poder Legislativo puede cambiar la capacidad del gobierno federal para aprobar leyes, presupuestos u otras iniciativas federales, ya que debe tener el respaldo de la mayoría.

Por ello, las elecciones intermedias funcionan como un mecanismo de equilibrio político.

El desafío de Donald Trump

Las elecciones intermedias son muy importantes para el gobierno en turno, ya que la integración del Poder Legislativo definirá si tendrá respaldo de sus compañeros de partido.

Por ello, Donald Trump busca que más republicanos ganen en noviembre, en un contexto donde él enfrenta una baja popularidad que podría influir en las urnas.

En la última encuesta de AP-NORC, su gobierno tuvo un 17% de aprobación con respecto al costo de vida, así como un 26% en el manejo de la economía. El costo de los alimentos y de la gasolina aparecen como las principales preocupaciones.

Donald Trump ha implementado una intensa campaña para que los estadounidenses elijan a candidatos republicanos y, con ello, transitar durante los dos años restantes de su gobierno.

El pasado 3 de octubre, el republicano insistió en que entregará 5 mil dólares a cada adulto estadounidense si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado.

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