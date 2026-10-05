De un arresto de ICE a una deportación: ¿cuánto puede durar el proceso en EE. UU.?

Policía ICE en Estados Unidos. Foto: Envato.

Un arresto de ICE en Estados Unidos no equivale automáticamente a una deportación inmediata. Desde la detención hasta una posible salida del país pueden pasar días, meses o incluso años, dependiendo del procedimiento migratorio, la situación de la persona y las decisiones de la corte.

La diferencia importa mucho. Una persona detenida puede terminar en una remoción expedita, comparecer ante un juez de inmigración o permanecer detenida mientras intenta defender su caso.

¿Cuánto dura el proceso de deportación después de un arresto de ICE?

No existe un plazo único.

USAGov explica que una persona detenida por ICE puede permanecer bajo custodia hasta su audiencia migratoria o hasta que se ejecute su deportación. También existen casos en los que las autoridades pueden aplicar una deportación expedita, sin que la persona atraviese un proceso ordinario ante un juez.

Eso hace que hablar de “cuánto tarda ICE en deportar” sea más complicado de lo que parece.

En términos generales, hay tres escenarios que ayudan a entenderlo:

Remoción expedita: puede avanzar con mucha rapidez, incluso en cuestión de días o semanas

puede avanzar con mucha rapidez, incluso en cuestión de días o semanas Proceso ante un juez de inmigración con la persona detenida: puede resolverse en meses, aunque no existe un plazo estándar

puede resolverse en meses, aunque no existe un plazo estándar Proceso con la persona en libertad: puede prolongarse considerablemente y llegar a durar años, especialmente cuando existen audiencias, solicitudes de protección o apelaciones

Los tiempos que circulan en despachos de abogados —por ejemplo, estimaciones de varios meses para personas detenidas y de años para algunos casos no detenidos— deben tomarse como referencias, no como un calendario que ICE esté obligado a cumplir.

¿Qué pasa después de que ICE detiene a una persona?

La detención es apenas el comienzo.

En un proceso ordinario, el Departamento de Seguridad Nacional presenta ante la corte un Notice to Appear (Formulario I-862). A partir de ahí, un juez de inmigración determina si la persona puede ser removida y también analiza si existe alguna forma de protección frente a la deportación.

Esto es importante porque estar detenido no significa que ya exista una orden final de deportación.

El caso puede tomar diferentes caminos. La persona puede aceptar la remoción, solicitar algún tipo de alivio migratorio o disputar la decisión del gobierno. Si el juez determina que la persona es removible, todavía puede existir la posibilidad de apelar.

¿ICE puede deportar a alguien sin llevarlo ante un juez?

Sí, en determinados casos.

USAGov señala que algunas personas pueden quedar sujetas a remoción expedita. Entre las situaciones contempladas están determinados casos relacionados con personas que ingresaron sin pasar por una inspección migratoria o que presentan problemas con sus documentos de entrada.

Aquí está una de las diferencias que más confusión genera: no todos los arrestos de ICE producen el mismo procedimiento.

Por eso no es correcto afirmar que toda persona detenida tendrá necesariamente meses de audiencias antes de ser deportada.

¿Cuánto tiempo puede estar detenida una persona por ICE?

Tampoco existe una cifra universal.

La duración de la detención depende, entre otros factores, de la etapa del procedimiento y de si la persona puede ser liberada mientras continúa su caso. En determinadas circunstancias puede solicitarse una revisión de custodia o una audiencia relacionada con la fianza.

Y hay otra fecha que conviene conocer.

Cuando existe una orden final de remoción, las normas contemplan un período de 90 días para ejecutar la salida en términos generales. La guía de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR) establece que, normalmente, el Departamento de Seguridad Nacional debe remover o liberar a una persona detenida dentro de esos 90 días. Existen excepciones y determinadas circunstancias pueden permitir que la detención continúe.

Por eso, los 90 días no deben interpretarse como “ICE tiene exactamente 90 días para deportarte”. Es un punto dentro de un régimen legal mucho más complejo.

¿Qué ocurre si ya existe una orden final de deportación?

Aquí cambia el escenario.

Una orden de remoción puede convertirse en definitiva si la persona no apela dentro del plazo correspondiente o si la apelación termina sin éxito. Una decisión del juez de inmigración puede apelarse ante la Board of Immigration Appeals (BIA) y el plazo general para presentar el Formulario EOIR-26 es de 30 días desde la decisión oral del juez o desde el envío de la decisión escrita.

Durante el período de apelación aplicable, una orden de remoción puede quedar automáticamente suspendida en determinadas circunstancias. Si la persona presenta oportunamente una apelación sobre el fondo del caso, la suspensión puede continuar mientras la BIA revisa la decisión.

Ese detalle puede cambiar por completo el tiempo que transcurre entre una decisión judicial y una deportación.

¿Puede una deportación tardar años?

Sí. Los procesos migratorios no necesariamente terminan rápidamente. Un caso puede incluir audiencias, solicitudes de protección, presentación de pruebas, cambios en la situación migratoria y apelaciones.

Además, los tribunales de inmigración manejan una enorme cantidad de procedimientos. El propio Departamento de Justicia explica que existen más de 500 jueces de inmigración en más de 60 tribunales en todo el país.

Pero hay una distinción fundamental: que un proceso pueda durar años no significa que una persona vaya a permanecer detenida durante todo ese tiempo.

Una cosa es la duración del caso migratorio. Otra, muy distinta, es la duración de la detención.

¿Qué puede hacer una persona después de una orden de deportación?

Todavía puede existir una vía de revisión, dependiendo del caso y de los plazos.

La persona puede apelar determinadas decisiones ante la BIA. También existen mecanismos como las mociones para reabrir o reconsiderar un caso bajo circunstancias específicas. EOIR establece distintos plazos para estos procedimientos.

Pero aquí el reloj corre rápido.

Los 30 días para una apelación ante la BIA son especialmente importantes. Si no se presenta la apelación dentro del plazo correspondiente, la decisión del juez puede convertirse en final.

Para una persona detenida por ICE y para su familia, quizá este sea el dato más importante de todos: no conviene esperar a que llegue la deportación para empezar a buscar asesoría.

El proceso puede ser rápido. También puede alargarse durante mucho tiempo. Lo que no cambia es que cada etapa tiene reglas y plazos propios, y perder uno puede cerrar opciones que todavía estaban disponibles.

USAGov recomienda buscar asistencia legal cuando una persona enfrenta una deportación y ofrece información oficial sobre cómo consultar un caso, localizar a alguien detenido por ICE y entender las distintas etapas del procedimiento.

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