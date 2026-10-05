¿Cómo saber si ya no debes tramitar el comprobante de supervivencia en el IMSS? Revisa esta leyenda

En el IMSS existe el comprobante de supervivencia. Foto: Cuartoscuro

El comprobante de supervivencia es un sencillo trámite que deben realizar los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El IMSS recomienda que, antes de acudir a una ventanilla del Instituto para realizar el trámite, las personas pensionadas revisen su último comprobante de supervivencia para saber si ya cuentan con el beneficio de no realizar el trámite.

El Instituto señala que en el comprobante puede aparecer una leyenda que confirma que ya no es necesario acudir a las ventanillas para realizar la comprobación.

Si el comprobante contiene la leyenda: “el IMSS elimina la comprobación de supervivencia en ventanilla”, significa que la persona ya cuenta con este beneficio.

El mensaje también indica que, para mantenerlo, es necesario conservar actualizada la información personal, la cual será utilizada para notificar asuntos relacionados con la pensión.

De acuerdo con el aviso, la pensión está garantizada y ya no es necesario acudir a las ventanillas del IMSS para comprobar supervivencia.

¿Qué pasa si debo actualizar mis datos?

En el comprobante también puede aparecer un mensaje de actualización de datos.

En ese caso, la persona deberá acudir a actualizar su información para obtener el beneficio de no comprobar supervivencia. El IMSS señala que en la próxima visita es necesario llevar la CURP.

“Para los pensionistas del Instituto Mexicano del Seguro Social no tienen fechas previamente establecidas para su verificación de supervivencia; la única condición es que el pensionista la acredite cada 6 meses”, explican autoridades.

¿Qué pasa para las personas que viven en el extranjero?

Las personas pensionadas que viven fuera de México deberán continuar realizando la comprobación de supervivencia de manera electrónica en la oficina consular de México más cercana, ya sea una Embajada o Consulado.

Por ello, antes de acudir a una ventanilla, el IMSS recomienda revisar el último comprobante y verificar qué leyenda aparece en él.

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