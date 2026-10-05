¿Quién es Flávio Bolsonaro? El candidato que enfrentará a Lula en el balotaje 

Flávio Bolsonaro. Foto: AFP.

Flávio Bolsonaro llegó a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil tras obtener 47% de los votos en la primera ronda, frente a 45% de Luiz Inácio Lula da Silva, por lo que ambos se enfrentarán en el balotaje del próximo 25 de octubre.

El senador de 45 años es el candidato del Partido Liberal (PL) y mantiene una estrecha relación política con su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, cuyo proyecto político busca continuar, aunque sostiene que puede imprimirle un estilo propio y más moderado.

Flávio Bolsonaro y su trayectoria política

Nacido en Resende, en el estado de Río de Janeiro, Flávio Bolsonaro estudió Derecho y comenzó su carrera política a los 21 años como diputado regional. En 2019 llegó al Senado, cargo que ocupa actualmente.

Su candidatura presidencial cobró fuerza después de que Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria por una condena de 27 años relacionada con una trama golpista, lo designara como su heredero político.

Flávio Bolsonaro consiguió además la mayoría de los votos en los tres estados con mayor número de electores de Brasil: São Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais.

Su programa de Gobierno tiene 76 páginas y menciona 22 veces al expresidente Jair Bolsonaro o a su gestión. El documento retoma propuestas relacionadas con seguridad, reducción del Estado y política económica.

¿Qué propone Flávio Bolsonaro?

En materia de seguridad, Flávio Bolsonaro plantea reducir a 14 años la edad de responsabilidad penal para algunos delitos, endurecer las penas y reforzar el combate contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.

Entre sus propuestas también contempla:

Crear una tropa de élite de las Fuerzas Armadas para las fronteras.

Aplicar la castración química para violadores.

Establecer una pena mínima de ocho años por robo de celular.

Adoptar como referencia el modelo carcelario de Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

En materia económica y administrativa, plantea reducir el tamaño del Estado, eliminar al menos diez ministerios, disminuir cargos de confianza y reducir el gasto público.

También propone bajar impuestos, privatizar empresas públicas y adoptar medidas para alcanzar el equilibrio fiscal, reducir la deuda y disminuir el costo de vida.

Su programa incluye además una reforma judicial, una estrategia para explotar y procesar tierras raras y minerales críticos, así como propuestas relacionadas con la independencia económica de las mujeres y la inclusión tecnológica.

¿En qué se diferencia de Jair Bolsonaro?

Aunque Flávio Bolsonaro mantiene las principales banderas del proyecto de su padre, asegura que es más moderado. Entre las propuestas que presenta como propias está eliminar la posibilidad de reelección presidencial.

En política exterior, plantea fortalecer la relación de Brasil con Estados Unidos, Israel y Argentina, además de impulsar una zona de libre comercio en el continente.

También respalda que Brasil forme parte del llamado Escudo de las Américas, una alianza de líderes conservadores de la región impulsada por Donald Trump para combatir el narcotráfico.

Flávio Bolsonaro y la segunda vuelta contra Lula

Con 47% de los votos, Flávio Bolsonaro llegará al balotaje en Brasil con una ventaja de dos puntos porcentuales sobre Lula, quien obtuvo 45%.

El candidato del PL también consiguió un resultado favorable para su partido en el Congreso. El Partido Liberal casi duplicó sus escaños en el Senado y aumentó su representación en la Cámara de Diputados.

Flávio Bolsonaro tendrá ahora que buscar el respaldo de los votantes de los candidatos que quedaron fuera de la contienda, mientras Lula intentará atraer a quienes votaron por otras opciones, así como a quienes se abstuvieron o emitieron votos blancos o nulos.

El senador también enfrenta cuestionamientos relacionados con investigaciones sobre la financiación de la película Dark Horse, centrada en la vida de Jair Bolsonaro, por sospechas de lavado de dinero, evasión de divisas y corrupción, señalamientos que ha negado.

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