Foto: Cuartoscuro

El incremento del precio del dólar puede derivar en el aumento del precio de varios productos y gastos en México, como electrónicos y materias primas, dependiendo de distintos factores, entre ellos su cantidad de componentes.

Para este lunes 5 de octubre, el dólar se cotizó en 18.19 pesos mexicanos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado por el Banco de México (Banxico).

Desde el 30 de septiembre, la moneda estadounidense ha superado el umbral de los 18 pesos por tipo de cambio.

Un dólar más caro no significa que todos los precios de los productos aumenten de inmediato ni en la misma proporción en México. El impacto depende del producto, la cantidad de componentes importados que use y la estrategia empresarial.

Banxico ha determinado que el traspaso del tipo de cambio a los precios al consumidor suele ser bajo. En cambio, el efecto puede ser mayor cuando se deprecia la moneda.

¿Qué productos y gastos pueden subir de precio en México por el dólar?

Productos importados: aplica para los productos adquiridos directamente en el extranjero.

aplica para los productos adquiridos directamente en el extranjero. Computadoras, celulares, circuitos y otros electrónicos: no necesariamente suben de precio, ya que su costo final depende de inventarios, costos de fabricación, transporte, competencia y márgenes de vendedores.

no necesariamente suben de precio, ya que su costo final depende de inventarios, costos de fabricación, transporte, competencia y márgenes de vendedores. Materias primas e insumos: aplica cuando empresas mexicanas pagan en dólares por materias primas, componentes, maquinaria u otros bienes.

aplica cuando empresas mexicanas pagan en dólares por materias primas, componentes, maquinaria u otros bienes. Compras por internet : las tiendas virtuales internacionales pueden resentir directamente un tipo de cambio más alto en mercancías con precio en dólares. El monto a pagar en pesos dependerá del banco, el cargo, la red de pago y condiciones de la operación.

: las tiendas virtuales internacionales pueden resentir directamente un tipo de cambio más alto en mercancías con precio en dólares. El monto a pagar en pesos dependerá del banco, el cargo, la red de pago y condiciones de la operación. Viajes y gastos en el extranjero : quienes viajan a Estados Unidos u otros destinos que usen el dólar podrían necesitar más pesos para cubrir hospedaje, alimentos, transporte, entradas, compras y otros servicios.

: quienes viajan a Estados Unidos u otros destinos que usen el dólar podrían necesitar más pesos para cubrir hospedaje, alimentos, transporte, entradas, compras y otros servicios. Deudas y compromisos denominados en dólares: personas o empresas con obligaciones denominadas en dólares enfrentan un mayor desembolso en pesos.

¿Quiénes pueden beneficiarse de un dólar más caro?

Personas que reciben remesas: una persona que recibe en México una remesa enviada en dólares podría obtener más pesos por el mismo monto, cuando el tipo de cambio es alto.

una persona que recibe en México una remesa enviada en dólares podría obtener más pesos por el mismo monto, cuando el tipo de cambio es alto. Algunos exportadores: las empresas mexicanas que venden productos o servicios en el extranjero en dólares.

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