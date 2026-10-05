Inapam: Así puedes integrarte al mundo laboral y obtener seguro social y aguinaldo

Las personas con 60 años ya puede tramitar su tarjeta. Foto: Cuartoscuro

Millones de mexicanos que cumplieron o tienen más de 60 años ya pueden tramitar su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), la cual, además de ser una identificación oficial, ofrece beneficios y descuentos; sin embargo, también cuenta con la ventaja de integrarlos al mundo laboral.

Quienes requieran un trabajo podrán obtenerlo a través del Programa de Vinculación Productiva, que será el enlace con las empresas, que, como con cualquier empleado, les dará prestaciones de ley, seguro social y aguinaldo.

Es necesario aclarar que los adultos mayores que consigan un empleo no deben preocuparse por la Pensión para el Bienestar o las del IMSS o ISSSTE, ya que no la perderán.

¿Qué es el programa de Vinculación Productiva del INAPAM?

El Servicio de Vinculación Productiva del INAPAM busca integrar a los adultos mayores al mundo laboral, favoreciendo su inclusión social y económica.

“El INAPAM reconoce la experiencia y capacidades que tienen las Personas Adultas Mayores y así contribuye a evitar la discriminación por edad y a mejorar su calidad de vida”, explica a través de su página web.

El programa se divide en dos modalidades:

Sistema de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía

Consiste en el empacado de productos en tiendas de autoservicio (cerillos). La retribución económica es voluntaria por parte de los consumidores.

Cabe destacar que bajo esta modalidad no existe una relación laboral entre la tienda y el adulto mayor. Esto quiere decir que no hay un contrato que implique “derechos y obligaciones de ambas partes”. Por lo tanto, no hay prestaciones de ley, seguro social ni aguinaldo.

Empleo formal

Bajo esta modalidad, los adultos mayores pueden incorporarse al mercado laboral bajo un contrato que les otorgue las prestaciones de ley y lo que conlleva.

La incorporación del Inapam busca promover prácticas incluyentes y de responsabilidad social de las empresas. Asimismo, serán estas las responsables de la contratación y de otorgar las prestaciones conforme a la ley.

La vinculación no tiene costo y el o la interesada sólo debe presentar su credencial del instituto y CURP actualizado en los módulos de atención en un horario de 08:00 a 14:00 horas.

Los módulos se pueden consultar dándole CLIC AQUÍ.

¿Cuáles son los derechos laborales para los adultos mayores contratados?

Los adultos mayores que sean contratados tendrán los derechos laborales como lo marca la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Seguro Social

Vacaciones

Infonavit

Salario base

Aguinaldo

Algunos de los trabajos en los que se podrían incorporar los adultos mayores son auxiliar administrativo, atención al cliente, vigilancia y portería, servicios generales, entre otros.

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