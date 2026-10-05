5 locales imperdibles para comer el mejor ceviche en Nueva York

El ceviche, un plato latino con presencia en Nueva York. Foto: Envato

La Guía Michelin, referente internacional en la evaluación de restaurantes y experiencias gastronómicas, incluyó el ceviche en su artículo sobre platillos latinos en Nueva York y destacó dos locales de la ciudad.

Además de esos dos restaurantes, hay otros sitios con buena reputación entre los comensales y en plataformas de reseñas.

Esta selección reúne los recomendados por Michelin y tres opciones bien valoradas por el público, con alternativas de distintos estilos para comer ceviche en Nueva York.

Caleta 111 Cevicheria

Dirección: 111-27 Jamaica Ave., Queens, NY 11418.

Está en Richmond Hill, Queens, bajo las vías del tren J. Ofrece ceviche de corvina, camarones, mariscos o mixto, y también permite armar uno a tu gusto.

La leche de tigre viene con pulpo en láminas, vieiras y camarones, en una mezcla de jugo de limón y jengibre.

El menú incluye tamal de cerdo, servido en una vaporera de bambú.

Mission Ceviche

Dirección: 1400 Second Ave., New York, NY 10021.

Es el primer restaurante con servicio a la mesa del chef José Luis Chávez, cofundador junto a Brice Mastroluca.

Está en el Upper East Side. El menú incluye platos de la costa del Pacífico peruano, los Andes y el Amazonas.

Hay ceviche tradicional peruano marinado en cítricos y versiones nikkei con ingredientes japoneses y peruanos.

También sirven pulpo al olivo, con una leche de tigre de color púrpura y sabor a aceituna.

Don Ceviche

Dirección: 57 1st Ave., New York, NY 10003.

Está en el East Village y se identifica como un negocio con raíces latinas y que actualmente tiene 4.7 estrellas con 486 reseñas.

Su ceviche más popular es el “León Dormido Leche de Tigre”. También sirven pulpo a la parrilla, chaufa de mariscos y pisco sour.

Un cliente escribió que la comida lo transportó a Lima, y otro destacó la leche de tigre con chicharrón.

INKAICO Peruvian Kitchen

Dirección: 447 Bergen St., Brooklyn, NY 11217.

Está en Boerum Hill, Brooklyn, y su carta incluye ceviche de hamachi con coco, ceviche del mercado, ceviche de atún con sandía y pulpo anticuchero.

Un cliente destacó la autenticidad peruana y la mezcla de sabores.

Landmark Cevicheria

Dirección: 221 Smith St., Brooklyn, NY 11201.

Está en Cobble Hill, Brooklyn, y combina cocina peruana, mexicana y coctelería. Tiene 4.8 estrellas con 111 reseñas.

Su ceviche más llamativo es el “New York ‘Everything’ Ceviche”, un platillo de atún aleta amarilla con lenguado, camarones, maíz peruano, camote, jengibre, jugo de lima. Además, en su carta también destaca el ceviche de atún con sandía.

¿Por qué el ceviche ocupa un lugar en la gastronomía de Nueva York?

El ceviche es uno de los platos más representativos de la gastronomía peruana, aunque su preparación también forma parte de las tradiciones culinarias de otros países de América Latina.

Su preparación suele combinar pescado o mariscos frescos con ingredientes como limón, cebolla, ají y hierbas. Las recetas y técnicas cambian según el país y la región, por lo que existen distintas versiones del plato.

En Nueva York, esta diversidad gastronómica ha permitido que el ceviche forme parte de la oferta de restaurantes latinoamericanos y de establecimientos especializados en cocina peruana.

El plato también refleja la influencia de las comunidades latinoamericanas que han contribuido a la escena gastronómica de la ciudad.

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