Nobel de Economía 2026: Robert Hall y Michael Woodford ganan por desarrollo de nuevos modelos macroeconómicos

Premio Nobel de Economía 2026. Foto: AFP

Los economistas estadounidenses Robert Hall y Michael Woodford fueron galardonados este lunes con el Premio Nobel de Economía por sus investigaciones sobre cómo las políticas monetaria y fiscal pueden ayudar a estabilizar las fluctuaciones económicas. Su trabajo sentó bases teóricas para los modelos que utilizan bancos centrales y gobiernos para analizar y responder a cambios en la economía.

La Real Academia Sueca de Ciencias destacó que las investigaciones de ambos economistas permiten comprender mejor cómo afrontar situaciones inesperadas, como las crisis energéticas o los cambios repentinos en el consumo de los hogares. Estos fenómenos pueden alterar la producción, los precios y el crecimiento económico.

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The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Robert E. Hall and Michael Woodford “for microeconomic foundations of macroeconomic stabilisation.”#NobelPrize pic.twitter.com/2i7ktB1Q2b — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2026

El reconocimiento se relaciona con el desarrollo de herramientas para analizar la economía a partir de las decisiones de hogares y empresas. Así, no se depende únicamente de relaciones estadísticas entre variables como la inflación, la producción y el consumo.

¿Por qué ganaron el Nobel de Economía?

Durante las crisis petroleras de la década de 1970, los modelos económicos keynesianos utilizados hasta entonces dejaron de ofrecer respuestas suficientes para determinar cuándo y cómo aplicar medidas contra las recesiones y otras fluctuaciones económicas.

Ante ese escenario, Hall y Woodford desarrollaron herramientas para comprender qué respuestas de política económica podían ser más eficaces. Su enfoque incorporó fundamentos microeconómicos, es decir, el análisis de cómo las decisiones individuales de las familias y las empresas influyen en el comportamiento de toda la economía.

This year’s laureates in economic sciences, Robert E. Hall and Michael Woodford, have developed new macroeconomic models that have significantly improved our ability to implement effective stabilisation policy. On the basis of these models, well-timed fiscal and monetary policy… pic.twitter.com/ksq7IQ0c5O — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2026

De acuerdo con el comité del premio, esta perspectiva contribuyó a construir una base teórica estable para los modelos empleados actualmente por las autoridades económicas.

¿Por qué el Nobel de Economía es diferente?

A diferencia de los premios originales de Física, Química, Medicina, Literatura y Paz, el galardón de Economía no formaba parte de los cinco reconocimientos establecidos por Alfred Nobel en 1895.

Fue creado en 1968 mediante una donación del Banco Central de Suecia. Sin embargo, la Real Academia Sueca de Ciencias selecciona a los ganadores y sigue un proceso de elección similar al de los premios de Física y Química.

¿Cuánto dinero recibirán los ganadores del Nobel?

El Premio Nobel de Economía contempla un diploma, una medalla de oro y una dotación económica de 1.2 millones de dólares, de acuerdo con la información proporcionada sobre el galardón.

Los economistas recibirán el reconocimiento durante las ceremonias oficiales programadas para el 10 de diciembre, fecha que conmemora el aniversario de la muerte de Alfred Nobel, científico sueco que estableció los premios en su testamento.

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