Papa León XIV ingresará al hospital este martes para cirugía por un nódulo pulmonar

El Sumo Pontífice pasaría una semana en recuperación. Foto: AFP.

El Papa León XIV será hospitalizado este martes 13 de octubre para una operación de un nódulo de pulmón, tras 17 meses de trabajo intenso con giras.

El pasado 11 de octubre, el sumo pontífice publicó en sus redes sociales que sería hospitalizado para un procedimiento en “los próximos días”.

Dijo que el nódulo de su pulmón se “ha detectado todavía en una fase muy temprana y está bien localizado”.

Queridos amigos: recientemente, durante una revisión, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha detectado todavía en una fase muy temprana y está bien localizado. Los médicos consideran oportuno intervenir. Por eso, siguiendo sus consejos, he decidido… — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 11, 2026

Posteriormente, la Santa Sede confirmó que el papa León XIV entrará al hospital el martes, pero sin precisar si ese mismo día tendrá la operación.

Según la oficina de prensa, los médicos estiman que la convalecencia durará alrededor de una semana. Por eso, sigue en pie la gira de Francis Prevost por Latinoamérica, programada para noviembre.

A sus 71 años, el papa León XIV goza de buena salud y es conocido por su afición al deporte.

León XIV se someterá a este tratamiento tras iniciar un intenso papado desde su designación en mayo del 2025. El sumo pontífice ha realizado varias giras, la última en Francia, del 25 al 28 de septiembre.

Esto se sabe de la cirugía

La operación del Papa se realizará en el Hospital Gemelli, el más grande de Roma. El sitio tiene una amplia tradición en atención médica a sumos pontífices.

El Papa Francisco pasó varias semanas bajo tratamiento en este sitio, antes de fallecer en abril del 2025. Además, Juan Pablo II fue atendido nueve veces en el mismo hospital, donde pasó 153 días. Solía bromear diciendo que este hospital era como el “Vaticano número tres”, después de la residencia de verano de Castel Gandolfo.

Para recibir a los papas, el Vaticano acondicionó un departamento en el último piso del complejo. Solo se accede por un largo pasillo custodiado por la policía italiana y la gendarmería vaticana.

La suite incluye una habitación para el santo padre, una sala de reuniones para personal médico, cocina, baño, áreas de descanso y una pequeña capilla.

¿Qué es un nódulo pulmonar?

Un nódulo pulmonar es una pequeña masa de tejido en el pulmón. Suelen ser benignos, aunque en un bajo porcentaje de casos representan una etapa temprana de cáncer.

La mayoría de los nódulos pequeños no causan ningún síntoma y solo se descubren durante exámenes realizados por otros problemas de salud.

Los nódulos más grandes pueden provocar dificultad para respirar, dolor en el pecho o tos persistente, a veces con sangre.

La cirugía se realiza bajo anestesia general y con el paciente intubado para garantizar su respiración.

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