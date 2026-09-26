Donald Trump cambia el tono sobre Cuba: apuesta por un acuerdo y descarta intervención militar

El Presidente dio sus declaraciones a la prensa en la Casa Blanca. Foto: AFP

El presidente Donald Trump, dijo que Estados Unidos y Cuba podrían llegar a un acuerdo, además de mencionar que no cree que sea necesaria una intervención militar para resolver las diferencias con la nación insular.

Las declaraciones las realizó a la prensa en la Casa Blanca, antes de partir hacia Tennessee, donde tocó otros temas de política exterior como su rechazo una propuesta iraní para abrir el estrecho de Ormuz y sobre las próximas elecciones venezolanas.

“Yo diría que Cuba y nosotros haremos un trato. No creo que necesitemos al ejército. Cuba está fallando mucho. Queremos ayudar a Cuba. Queremos abrir Cuba a nuestra gente, tenemos grandes cubanoamericanos que quieren volver”, declaró el mandatario estadounidense.

🇺🇸🇨🇺 Cuba and us will make a deal – President Trump pic.twitter.com/dtZ74074ic — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 26, 2026

La administración de Donald Trump ha señalado de manera abierta que busca un cambio de Gobierno en Cuba. A esa presión política se suma el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos a principios de este año, que ha agravado la escasez de combustible y los apagones en la isla, en un contexto marcado también por problemas de infraestructura.

Durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el líder republicano calificó a Cuba como un Estado fallido y aseguró que la libertad llegará al país. En respuesta, la delegación cubana abandonó la sala mientras el mandatario estadounidense pronunciaba su mensaje.

Trump descarta la acción militar en Cuba tras filtración de CBS

El viernes 25 de septiembre, CBS News dio a conocer que Estados Unidos evaluaba la posibilidad de realizar una acción militar en torno a Cuba luego de tener acceso a un mensaje interno de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Sin embargo, este sábado Donald Trump descartó la idea del uso de la fuerza.

Según el medio de comunicación estadounidense, la Reserva del Ejército estudia si puede proporcionar al Comando Sur de las fuerzas armadas refuerzos policiales, personal médico y otras unidades de apoyo en los próximos cuatro meses.

Aunque el mensaje no hace referencia a Cuba, la solicitud es para que se continúe con la planificación militar dirigida contra Cuba, según varios funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato.

The U.S. Army Reserve is examining whether it can provide the military's Southern Command with police forces, medical personnel and other support units within the next four months, according to an internal Army message reviewed by CBS News.



Though the message makes no reference… pic.twitter.com/V2bZEcxQF2 — CBS News (@CBSNews) September 25, 2026

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.