Derek Maltz reiteró acusaciones contra políticos. Foto: AFP/Cuartoscuro

Tras reconocer la colaboración entre México y Estados Unidos que permitió la captura de Fausto Isidro “N”, alias “Chapo Isidro”, el exjefe interino de la DEA, Derek Maltz, pidió que el capo sea entregado a las autoridades estadounidenses para ser juzgado en ese país. Además, reiteró sus acusaciones contra políticos que presuntamente colaboran con grupos criminales y volvió a mencionar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El también exagente de la DEA afirmó que los narcotraficantes son terroristas, aseguró que deben ser tratados como tales y rendir cuentas por sus acciones. Asimismo, sostuvo que Estados Unidos continuará trabajando para desmantelar a los cárteles, en medio de su preocupación por las muertes relacionadas con el consumo de drogas.

Derek Maltz reconoce colaboración entre México y Estados Unidos por captura de “Chapo Isidro”

En una publicación, Maltz calificó la captura de Fausto Isidro “N” como un logro conjunto de las fuerzas de seguridad de ambos países, al destacar la cooperación internacional y el intercambio de inteligencia.

El exfuncionario estadounidense también reconoció a los militares mexicanos que perdieron la vida durante el operativo, al señalar que su sacrificio evidencia los riesgos que enfrentan las fuerzas de seguridad en estas acciones.

En su mensaje, Maltz sostuvo que los grupos criminales deben ser considerados organizaciones terroristas y que las autoridades necesitan herramientas y capacidades para combatirlos.

También habló sobre el consumo de drogas en Estados Unidos, al señalar que la demanda continúa siendo elevada y que se requiere mayor atención a la prevención, la educación y los servicios para tratar las adicciones.

Maltz pide enviar a “Chapo Isidro” y menciona nuevamente a Rubén Rocha Moya

En la misma publicación, Derek Maltz dirigió un mensaje al Gobierno mexicano y a la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que pidió que el “Chapo Isidro” sea enviado a Estados Unidos junto con políticos a los que señaló de estar presuntamente vinculados con el crimen organizado.

“Ahora necesitamos a México, Claudia Sheinbaum, para enviar a este importante líder del cártel junto con todos los políticos corruptos acusados a los Estados Unidos para que rindan cuentas ante la justicia”, escribió.

En otro mensaje, planteó directamente la posibilidad de que el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el capo fueran trasladados juntos:

“Ahora, ¿puede enviar a este importante líder del cártel y Rocha Moya previamente acusados en EE. UU. en el mismo avión rumbo a América, todos comparecerán ante la justicia”.

Las declaraciones de Maltz se suman a señalamientos que ha realizado anteriormente contra Rocha Moya.

¿Quién es Derek Maltz?

Derek Maltz fue administrador interino de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Actualmente, también se identifica como especialista ejecutivo en seguridad nacional y seguridad pública.

En sus publicaciones ha defendido una estrategia más contundente contra las organizaciones criminales y ha insistido en la responsabilidad de autoridades que, según sus señalamientos, presuntamente mantienen vínculos con grupos del narcotráfico.

La captura de Fausto Isidro Meza Flores, realizada el 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, fue resultado de un operativo de fuerzas mexicanas con apoyo de inteligencia estadounidense. El presunto líder criminal permanece bajo custodia de autoridades mexicanas, mientras Estados Unidos mantiene una solicitud de extradición en su contra.

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