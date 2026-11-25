Incendio de camión cisterna con combustible consumió autos. Foto: Cuartoscuro | AFP

Al menos 30 personas murieron y otras 15 resultaron heridas luego de que un camión cisterna, que transportaba combustible, volcó y se incendió en una carretera de circunvalación de Egipto, informó el Ministerio de Salud de ese país.

El accidente ocurrió en un túnel del distrito de Al-Warraq, en la provincia de Giza, una zona densamente poblada que forma parte del Gran Cairo. El fuego provocó una columna de humo visible desde distintos puntos de la zona.

Así se vio el incendio tras volcadura del camión cisterna

A través de redes sociales, se compartieron videos de cómo la columna de humo y fuego era visible a la distancia.

De acuerdo con las imágenes, el fuego se extendió por varios metros, mientras el pánico se hacía presente en los testigos de la zona de la carretera que conecta las principales autopistas del Gran Cairo y comunica las provincias de El Cairo, Giza y Qalyubia.

En algunos videos se ve como las llamas consumieron otros vehículos que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con el Ministerio de Salud egipcio, el vehículo transportaba productos petrolíferos cuando volcó y comenzó a arder sobre un túnel de la importante vía de circunvalación.

Bomberos controlan incendio en carretera de Egipto

Medios locales informaron que los equipos de bomberos lograron controlar las llamas.

Las autoridades reportaron un saldo de al menos 30 fallecidos y 15 lesionados. La información proporcionada no detalla las causas que provocaron que el vehículo volcara ni las identidades de las víctimas.

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