La inflación alcanzó en octubre su nivel más alto. Foto: AFP

La economía de Estados Unidos registró un crecimiento mayor al previsto durante el tercer trimestre de 2026; el avance estuvo acompañado de un repunte de la inflación, que alcanzó en octubre su nivel más alto en tres años, de acuerdo con datos oficiales del Departamento de Comercio.

El Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense creció a una tasa anualizada de 4.3%, lo que representó un incremento de 0.9 puntos porcentuales respecto a la estimación anterior y superó las expectativas de los analistas.

De acuerdo con la Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés), el avance de la economía estuvo impulsado principalmente por una mayor inversión y un repunte del gasto público. Estos factores compensaron parcialmente la caída de las exportaciones.

Los resultados reflejan la resistencia de la economía estadounidense frente a factores como la política arancelaria del presidente Donald Trump y las tensiones internacionales, que han presionado los precios de distintos productos y servicios.

Inflación en Estados Unidos alcanza 3.8% en octubre

Mientras la economía mostró un crecimiento sólido, el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal (Fed), conocido como Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE), registró un aumento anual de 3.8% en octubre.

Esta cifra igualó el nivel más alto de los últimos tres años, registrado en mayo, y se mantuvo considerablemente por encima del objetivo de inflación de 2% establecido por el banco central estadounidense.

El incremento estuvo relacionado, entre otros factores, con el encarecimiento de los energéticos y el aumento de los precios de bienes no duraderos.

La persistencia de la inflación representa un desafío para los hogares estadounidenses, cuyos gastos continúan afectados por el encarecimiento de productos y servicios. De acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los precios actuales se encuentran más de 30% por encima de los niveles registrados en 2020.

Fed analiza nuevos aumentos a las tasas de interés

El repunte de los precios podría llevar a la Reserva Federal a considerar nuevos incrementos en las tasas de interés para contener la inflación.

En septiembre, el banco central estadounidense elevó las tasas por primera vez en tres años. Posteriormente, durante su reunión de octubre, decidió mantenerlas sin cambios, aunque la mayoría de los integrantes del Comité Federal de Mercado Abierto advirtió sobre la posibilidad de aplicar otro aumento en diciembre.

Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union, consideró que los nuevos datos de inflación respaldan la necesidad de que la Fed tome medidas adicionales.

La especialista señaló que el problema inflacionario en Estados Unidos no se limita al encarecimiento de la energía, por lo que anticipó que podrían requerirse nuevos ajustes monetarios tanto en diciembre como en enero.

Por su parte, Ryan Sweet, economista jefe global de Oxford Economics, indicó que el sólido crecimiento económico podría dar margen a las autoridades monetarias para evaluar nuevos incrementos en las tasas, sin provocar efectos inmediatos sobre la actividad económica.

Crece la brecha económica entre los hogares estadounidenses

Pese al crecimiento del PIB y al consumo sostenido, especialistas advierten que la diferencia económica entre los hogares de mayores y menores ingresos continúa ampliándose en Estados Unidos.

El gasto de los consumidores se ha mantenido resistente a pesar del incremento de los precios, aunque esta situación no ha beneficiado por igual a todos los sectores de la población.

El presidente Donald Trump ha defendido su gestión económica con cifras de crecimiento como las registradas en el tercer trimestre. Parte de este impulso se relaciona con las fuertes inversiones en el sector de inteligencia artificial.

Sin embargo, el aumento de la inflación mantiene la presión sobre la economía familiar y representa un reto para la Reserva Federal, que deberá equilibrar el crecimiento económico con la necesidad de controlar el encarecimiento de bienes y servicios.

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