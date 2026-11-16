Sheinbaum se reúne con mexicanos en China y destaca su contribución al país

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió este lunes 16 de noviembre con integrantes de la comunidad mexicana que radica en China, como parte de su gira de trabajo por Shenzhen, donde participa en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Tras el encuentro, la mandataria calificó a los mexicanos que viven en ese país como personas extraordinarias y señaló que les pidió mantener el contacto con México para que sus experiencias y actividades profesionales puedan contribuir al desarrollo nacional.

“Son mexicanas y mexicanos extraordinarios que decidieron vivir su vida acá”, expresó Sheinbaum ante medios de comunicación.

Sheinbaum entrega distintivo Hecho en México a restaurante en China

Durante la reunión, la presidenta escuchó las historias e inquietudes de representantes de la comunidad mexicana en ese país asiático, a quienes reconoció como un orgullo para México.

Además, entregó el distintivo Hecho en México al restaurante Tequila Coyotes Mexican Food & Grill, propiedad de Ernesto Humberto Treviño Amezcua.

¿Qué actividades tendrá Sheinbaum en la APEC?

Como parte de su participación en el foro, la presidenta adelantó que presentará el Plan México ante representantes de las 21 economías que integran la APEC.

Explicó que este modelo busca impulsar la inversión en el país, pero también promover el desarrollo de la población mediante una economía basada en las personas.

“Nosotros tenemos un modelo propio que hoy le llamamos el Plan México, que tiene que ver no solamente con abrir las puertas de México a la inversión, sino sobre todo lo que significa para nosotros el desarrollo de la gente”, señaló.

Sheinbaum se reunirá con los presidentes de China y Canadá

Para el martes 17 de noviembre, hora local, la agenda de la mandataria contempla reuniones con el presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

También participará como oradora principal en el APEC CEO Summit, encuentro al que asistirán más de mil empresarios de la región Asia-Pacífico.

De acuerdo con el comunicado, Sheinbaum también tiene previstas reuniones bilaterales con representantes de Singapur y con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La presidenta realiza esta gira acompañada por integrantes de su gabinete, entre ellos Marcelo Ebrard, secretario de Economía; Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, y Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, además de otros funcionarios federales y el embajador de México en China, Jesús Seade.

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