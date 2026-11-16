Donald Trump insiste en subir aranceles a México si no detienen a caravanas migrantes

Foto: Kent Nishimura / AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que subirá los aranceles a México si el gobierno no detiene a las caravanas migrantes que se dirigen hacia la frontera.

El mandatario republicano declaró lo anterior ante los reporteros este lunes 16 de noviembre en la explanada sur de la Casa Blanca, antes de partir en Marine One.

President Trump on the migrant caravans:



"They will not be allowed in, and Mexico will stop them…And if they don't stop them, we're going to put heavy tariffs on Mexico." pic.twitter.com/uSASgNb3Zw — Trump War Room (@TrumpWarRoom) November 16, 2026

Trump dijo que no permitirá el ingreso de los migrantes a Estados Unidos y sostuvo que México asumió el compromiso de frenar su avance.

“México las detendrá. Y, como saben, dijeron que iban a detenerlas (las caravanas)”,sostuvo.

El presidente reiteró que aumentará los aranceles si el gobierno de México no cumple con frenar las caravanas migrantes que avanzan hacia Estados Unidos.

¿Cuántas caravanas migrantes hay en México?

Existe una caravana que avanza por el corredor migratorio hacia Estados Unidos hasta este 16 de noviembre.

La caravana “Dios con nosotros” está compuesta por alrededor de 2 mil personas, según estimaciones periodísticas y organizaciones. Partió de Tapachula, Chiapas, el 10 de noviembre. Pretenden llegar a la Ciudad de México para obtener apoyo federal, antes de continuar hacia la frontera norte.

En cambio, una nueva caravana partió de Honduras el 15 de noviembre, con un tamaño inicial de 100 personas. Su primer destino es Corinto, frontera de Guatemala, por lo que todavía no cruza por México.

Los amagues de Donald Trump

Desde el 12 de noviembre, Donald Trump amenazó a México con subir los aranceles si no frenaba a las caravanas migrantes.

En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que ninguna caravana migrante ha ingresado a Estados Unidos durante el segundo gobierno del republicano.

Subrayó que México intenta persuadir a los migrantes para que consideren detenerse, debido a la imposibilidad de entrar al territorio estadounidense.

Para ello, brindan información a los migrantes, con respeto a sus derechos humanos; les ofrecen opciones de retorno a sus países de origen y la posibilidad de mantenerse en territorio nacional.

“Desde que llegó el presidente Trump al gobierno, no ha llegado ninguna caravana migrante a la frontera norte. Hay dos caravanas en este momento. Informamos a la gente que va en la caravana que es muy difícil pasar a Estados Unidos, que si su objetivo es llegar a Estados Unidos, pues no lo van a poder lograr porque no hay esa posibilidad. Entonces buscamos la manera de que regresen a sus países de manera segura o, si alguien se quiere quedar en México bajo ciertas condiciones, en determinado lugar, lo puede hacer, pero la gran mayoría regresan a sus países de origen una vez que conocen que no pueden, no van a poder cruzar la frontera mexicana”. Claudia Sheinbaum.

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