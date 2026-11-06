Tensión en Europa: continúan las amenazas de bomba en aviones; la alerta alcanza medios de comunicación

Las amenazas han afectado varios vuelos en Europa. Foto: AFP

Una serie de falsas amenazas de bomba en Europa provocó este viernes la movilización de fuerzas de seguridad en varios países: Francia, República Checa, Bulgaria y Portugal. Las alertas afectaron a vuelos comerciales, aeropuertos y medios de comunicación, luego de decenas de incidentes similares registrados durante la semana.

Las autoridades reportaron amenazas contra 11 vuelos relacionados con Praga, cuatro aviones que sobrevolaban Francia y un vuelo de Ryanair entre Lisboa y Roma. Hasta el momento, las inspecciones no han encontrado explosivos.

Un día antes, el jueves 5 de noviembre, las amenazas de bomba afectaron, por lo menos, 25 vuelos comerciales en Europa que provocó desvíos de aeronaves, inspecciones de seguridad y el despliegue de aviones de combate para escoltar algunos trayectos. Las alertas se registraron en países como España, Bulgaria, Italia, República Checa y Polonia

Amenazas de bomba en Europa: ¿qué vuelos fueron afectados?

El aeropuerto de Praga informó a la agencia AFP que 11 vuelos con salida o destino a la capital checa recibieron alertas de bomba.

En Francia, cuatro aviones que sobrevolaban su territorio fueron objeto de amenazas. Todos aterrizaron sin contratiempos y equipos especializados realizaron inspecciones de seguridad.

En Portugal, un vuelo de Ryanair que viajaría de Lisboa a Roma también recibió una amenaza que resultó infundada.

Los incidentes se suman a por lo menos 25 vuelos afectados el jueves, además de otras alertas registradas a comienzos de semana.

La OTAN informó que continúa supervisando la situación y mantiene coordinación con sus aliados.

Medios de comunicación también reciben amenazas de bomba

Las alertas no se limitaron al sector aéreo. En Irlanda, las oficinas de varios medios de comunicación, incluido el grupo audiovisual RTÉ, fueron evacuadas el viernes por la mañana.

El viceprimer ministro irlandés, Simon Harris, señaló que todavía se desconoce si las amenazas provienen de una sola persona o de una acción coordinada.

El funcionario describió los hechos como una situación seria y cambiante.

¿Quién está detrás de las falsas amenazas en Europa?

Las autoridades todavía no han identificado a los responsables. Sin embargo, el gobierno de Irlanda aseguró que son “probablemente” parte de una “campaña coordinada“.

“Estas amenazas se producen tras las continuas perturbaciones en el sector de la aviación en toda Europa provocadas por amenazas similares, y parece probable que se trate de una campaña coordinada de perturbaciones”, expresó a través de un comunicado.

El jueves, los aeropuertos de Roma y Sofía recibieron reivindicaciones atribuidas a los llamados “combatientes del Estado Masculino“, nombre que parece vincularse con un movimiento ultranacionalista ruso. Sin embargo, ese vínculo no ha podido verificarse.

En este sentido Vladislav Pozdniakov, un bloguero ruso que fundó en 2016 un movimiento antifeminista llamado Estado Masculino —posteriormente prohibido en Rusia—, dijo que el grupo ya no existía y que no estaba implicado de ninguna manera.

Jean-Marc Rickli, especialista del Centro de Política de Ginebra, explicó que estas acciones podrían analizarse dentro del contexto de las llamadas operaciones híbridas, utilizadas para generar miedo y afectar servicios sin recurrir a un enfrentamiento militar directo.

El experto destacó que las amenazas generan consecuencias logísticas importantes, aunque no se encuentren explosivos.

Policía de Londres pide evitar reacciones excesivas

El jefe de la policía londinense, Mark Rowley, recordó que durante las amenazas terroristas vinculadas al IRA, décadas atrás, una sola llamada falsa podía alterar el funcionamiento de una ciudad.

En declaraciones a BBC 4, señaló que las autoridades deben aprender a distinguir entre amenazas reales y falsas para evitar sobrerreaccionar ante cada mensaje recibido en línea.

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