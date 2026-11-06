Lluvias y bajas temperaturas este fin de semana: frente frío 4 afectará a varios estados de México

Frente frío 4 provocará lluvias y bajas temperaturas. Foto: Cuartoscuro.

Este fin de semana se registrarán lluvias y bajas temperaturas en varias entidades de la República Mexicana debido a los efectos del frente frío número 4, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sistema frontal interactuará con otros fenómenos atmosféricos y favorecerá precipitaciones de hasta 150 milímetros en algunas regiones del país.

Las condiciones meteorológicas también propiciarán un descenso de temperatura, principalmente en el norte y noreste de México, aunque el ambiente frío se extenderá a otras entidades durante las madrugadas del domingo y lunes.

Frente frío 4: pronóstico del clima para este viernes 6 de noviembre

Para este viernes, el reforzamiento del frente frío número 4, en combinación con otros sistemas atmosféricos, ocasionará lluvias de diferente intensidad en distintas regiones del país.

El pronóstico del SMN contempla lluvias puntuales muy fuertes en zonas de:

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Hidalgo

Puebla

Veracruz

También se esperan lluvias puntuales fuertes en regiones de:

Querétaro

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Asimismo, se prevén intervalos de chubascos en:

Coahuila

Michoacán

Guanajuato

Tlaxcala

Morelos

Estado de México

Ciudad de México

Además, se pronostican lluvias aisladas en:

Jalisco

Colima

En el noroeste, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con la corriente en chorro subtropical, generará lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Sonora y Chihuahua, así como chubascos en Baja California Sur y lluvias aisladas en Sinaloa.

Por otra parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico y el mar Caribe ocasionará intervalos de chubascos en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En cuanto a las temperaturas mínimas, se pronostican los siguientes valores:

De -5 a 0 grados , con heladas, en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango

, con heladas, en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango De 0 a 5 grados, con posibles heladas, en zonas serranas del Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

El descenso de temperatura también se presentará en el norte y noreste del territorio nacional.

Foto: SMN.

Clima para el sábado 7 de noviembre: lluvias intensas y bajas temperaturas

Para el sábado, el frente frío número 4 permanecerá extendido sobre el noreste de México e interactuará con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, que se desplazará sobre el noroeste y norte del país, así como con la corriente en chorro subtropical.

Esta combinación de sistemas ocasionará lluvias fuertes, muy fuertes y puntuales intensas en dichas regiones. Además, la masa de aire frío que impulsará al sistema frontal mantendrá el descenso de las temperaturas en el norte y noreste del territorio nacional.

Por otra parte, un canal de baja presión en el oriente y sureste, una vaguada en altura sobre el sur y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe favorecerán chubascos y lluvias puntuales fuertes en esas regiones, incluida la península de Yucatán, así como en el occidente y centro del país.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, estos serán los estados con precipitaciones el sábado 7 de noviembre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): noreste de Coahuila, norte de Nuevo León y norte de Tamaulipas

(75 a 150 mm): noreste de Coahuila, norte de Nuevo León y norte de Tamaulipas Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): centro y noreste de Chihuahua

(50 a 75 mm): centro y noreste de Chihuahua Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): este y noreste de Sonora, este de San Luis Potosí, norte de Veracruz, Tabasco, suroeste de Campeche, norte y este de Chiapas, suroeste de Oaxaca, costa y este de Guerrero

Respecto a las temperaturas mínimas durante la madrugada del domingo, se esperan:

De -5 a 0 grados : zonas serranas de Chihuahua y Durango

: zonas serranas de Chihuahua y Durango De 0 a 5 grados: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Foto: SMN.

Frente frío 4: pronóstico del clima para el domingo 8 de noviembre

Para el domingo, el sistema frontal número 4 se desplazará sobre el oriente del territorio nacional y continuará interactuando con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera en el norte del país, además de un canal de baja presión en el noreste.

Estos sistemas ocasionarán lluvias fuertes, muy fuertes y puntuales intensas en el norte, noreste, Mesa del Norte y Mesa Central. A su vez, la masa de aire frío asociada al frente favorecerá un descenso de temperatura en entidades del norte, noreste, oriente y centro de México.

El pronóstico de precipitaciones para el domingo 8 de noviembre contempla:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): norte, noreste y este de Coahuila; norte y centro de Nuevo León, y noroeste de Tamaulipas

(75 a 150 mm): norte, noreste y este de Coahuila; norte y centro de Nuevo León, y noroeste de Tamaulipas Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): este de San Luis Potosí, norte de Hidalgo, norte de Puebla y norte de Veracruz

(50 a 75 mm): este de San Luis Potosí, norte de Hidalgo, norte de Puebla y norte de Veracruz Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): este de Chihuahua, norte de Querétaro, costa de Guerrero, este y suroeste de Oaxaca, norte y sur de Chiapas, y oeste de Tabasco

En cuanto al ambiente frío, durante la madrugada del lunes se pronostican las siguientes temperaturas:

De -5 a 0 grados : zonas serranas de Chihuahua y Durango

: zonas serranas de Chihuahua y Durango De 0 a 5 grados: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Foto: SMN.

Recomendaciones de Protección Civil ante lluvias y bajas temperaturas

Ante el pronóstico de lluvias en diferentes regiones de México, las autoridades de Protección Civil recomiendan a la población tomar precauciones para reducir riesgos, principalmente en zonas propensas a inundaciones, deslaves y crecidas de cuerpos de agua.

Entre las principales medidas se encuentran:

Evitar transitar por calles inundadas o intentar cruzar corrientes de agua, tanto a pie como en vehículo, debido a la fuerza que puede alcanzar el arrastre

Si se vive en zonas de ladera o cerca de cuerpos de agua, mantenerse atento a señales de reblandecimiento del terreno o al incremento de los niveles de agua

En caso de riesgo, evacuar oportunamente y trasladarse a un refugio temporal

Por el descenso de temperaturas, especialmente en el norte y noreste del país, también se recomienda proteger a los sectores más vulnerables, como niñas, niños, personas adultas mayores y quienes viven con enfermedades crónicas.

Para ello, se aconseja utilizar la técnica de vestimenta por capas y evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados que no cuenten con ventilación adecuada, a fin de prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

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