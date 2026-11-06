Paro nacional del Poder Judicial: así se vive en los estados de México

Paro en Toluca, Estado de México. Foto: Carlos Vera

Este viernes, trabajadores de distintos estados del país se han sumado al paro nacional del Poder Judicial de la Federación, quienes rechazan los nuevos esquemas de evaluación de desempeño derivados de la Reforma Judicial. Hasta el momento se han sumando 40 sedes en al menos 16 estados del país.

Trabajadores sindicalizados del Poder Judicial en Oaxaca se suman a protesta nacional

Trabajadores del Poder Judicial de Oaxaca, se sumaron al paro nacional para manifestar su desacuerdo a las evaluaciones programadas para diciembre y que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Desde las 9:00 horas de este viernes, los sindicalizados tomaron el edificio sede ubicado en el municipio de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, donde instalaron módulos y carpas, para permanecer en la movilización.

De acuerdo con los testimonios de los representantes sindicales, dichas evaluaciones programadas para diciembre, atentan contra los derechos laborales poniendo en riesgo las plazas de, al menos, 2 mil trabajadores en Oaxaca.

Se suma Morelos al paro nacional

Unos mil 200 trabajadores del 18 Circuito Judicial con sede en Morelos, pararon labores este viernes para sumarse a la movilización nacional en rechazo a los nuevos esquemas de evaluación de desempeño derivados de la Reforma Judicial.

De acuerdo con los trabajadores, la evaluación considera sanciones que afectan sus derechos laborales.

En Morelos se encuentra el 18 Circuito Judicial y cuenta con tres sedes, en las cuales laboran cerca de mil 200 trabajadores y, debido al paro de labores, serían unas mil audiencias diarias las que quedarían pendientes por desahogar.

En Michoacán inician protesta indefinida

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Michoacán iniciaron una protesta indefinida en rechazo a un acuerdo que, aseguran, pone en riesgo su estabilidad laboral al permitir evaluaciones cuyo resultado podría derivar en despidos o ceses.

En un desplegado, señalaron que el Acuerdo General publicado el 5 de noviembre de 2026 faculta al Órgano de Administración Judicial (OAJ) para evaluar al personal; esta medida, aseguran, vulnera sus derechos laborales y es inconstitucional e incompatible con tratados internacionales.

Aclararon que no se oponen a la preparación ni a las evaluaciones, pero cuestionaron la autoridad del OAJ para aplicar el nuevo esquema.

Empleados del PJF en Toluca paran labores

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Toluca se sumaron al paro nacional en rechazo a los nuevos lineamientos de evaluación del personal de carrera judicial, emitidos por el Órgano de Administración Judicial.

Consideran que estos exámenes son innecesarios, debido a que ya existen procesos de capacitación y certificación para acreditar su preparación y desempeño.

Sin embargo, su principal preocupación es que los resultados de las evaluaciones puedan derivar en el cese de funciones o en cambios de adscripción a otros órganos jurisdiccionales, incluso fuera de su centro de residencia.

Yucatán se suma al paro nacional del Poder Judicial Federal

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Yucatán se sumaron este viernes al paro nacional de labores que se desarrolla en al menos 17 estados del país.

En Mérida, personal de los juzgados federales ubicados en la colonia Petronila manifestó su rechazo al nuevo sistema de evaluación de desempeño, publicado el jueves en el Diario Oficial de la Federación.

Los inconformes aseguran que estas evaluaciones podrían poner en riesgo su estabilidad laboral, al considerar no solamente sus conocimientos, sino también las calificaciones otorgadas por sus superiores.

Encadenan accesos de edificio del Poder Judicial Federal en Puebla

Con cadenas en las puertas y los accesos cerrados, así amaneció este viernes el edificio del Poder Judicial de la Federación, ubicado en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla, luego que trabajadores decidieron sumarse al paro nacional de labores en rechazo a las nuevas disposiciones de evaluación del personal.

Desde las primeras horas de la madrugada, los trabajadores del Sexto Circuito Judicial colocaron cadenas para impedir el ingreso habitual a las instalaciones, lo que provocó la interrupción de actividades y afectaciones en los trámites y servicios judiciales que se realizan en el inmueble.

La protesta forma parte de un movimiento nacional de trabajadores de juzgados y tribunales federales, quienes manifiestan su preocupación ante los nuevos mecanismos de evaluación establecidos por el Órgano de Administración Judicial, al considerar que podrían comprometer su estabilidad laboral.

Trabajadores del Poder Judicial protestan en Chiapas por evaluaciones

Más de mil 200 trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Chiapas, se manifiestan a las afueras de las oficinas ante la posibilidad de perder su empleo mediante evaluaciones al personal de carrera judicial.

Esto luego de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de un acuerdo general del Órgano de Administración Judicial que establece los mecanismos para aplicar estos exámenes.

Los trabajadores explicaron que la inconformidad se centra en las evaluaciones dirigidas a oficiales judiciales, actuarios y secretarios, debido a que, de acuerdo con la Ley de Carrera Judicial, no aprobarlas podría tener como consecuencia la separación del cargo.

Trabajadores del PJF bloquean zona diamante de Acapulco en rechazo a evaluaciones

Unos 400 trabajadores de juzgados federales del PJF bloquearon la principal avenida de la zona Diamante de Acapulco, en rechazo al acuerdo general del Órgano de Administración Judicial (OAJ) que regula el proceso de evaluación del desempeño del personal de carrera judicial.

Vestidos de rojo y negro, los manifestantes se apostaron en ambos sentidos de la vialidad, lo que impidió la circulación hacia el Aeropuerto Internacional de Acapulco y hacia el centro de la ciudad.

Nadia Moreno Jiménez, trabajadora del PJF, sostuvo que no están en contra de las evaluaciones, pero consideró que estas deben basarse completamente en conocimientos y no en criterios que calificó como de “popularidad”.

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