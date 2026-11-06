Ya viene el aguinaldo 2026: Profeco te dice cómo hacerlo rendir y no afectar tu bolsillo

Cómo usar tu aguinaldo, según Profeco. Fotos: Pexels/ilustrativa

El aguinaldo 2026 está cada vez más cerca y, antes de gastarlo en regalos o compras de fin de año, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió cinco recomendaciones para hacer rendir este dinero, evitar deudas y aprovecharlo durante varios meses.

En la edición de noviembre de la Revista del Consumidor, la dependencia explica que el aguinaldo no debe verse únicamente como dinero extra para gastar durante las fiestas decembrinas.

La recomendación es darle un propósito a cada parte del ingreso, desde cubrir compromisos financieros hasta crear un ahorro para imprevistos.

¿Qué hacer con tu aguinaldo 2026? Estos son los 5 consejos de Profeco

1. Adelanta pagos y evita intereses

La primera recomendación de Profeco es utilizar una parte del aguinaldo para cubrir gastos fijos o adelantar pagos pendientes.

Entre ellos se encuentran:

Tarjetas de crédito

Créditos hipotecarios

Colegiaturas

Predial

Seguros

La dependencia recomienda dar prioridad a las deudas que generan mayores intereses, pues dejar de pagarlas puede aumentar el monto que debes.

También advierte que incumplir estos compromisos puede provocar cobros adicionales, suspensión de servicios y reportes negativos ante el Buró de Crédito.

La Profeco señala que también puedes utilizar parte del aguinaldo para comprar algo que deseas, siempre que no comprometas tus finanzas.

Antes de gastar, recomienda revisar las condiciones de compra, comparar opciones y verificar que el producto o servicio realmente te convenga.

El objetivo es disfrutar una parte de esta prestación sin recurrir a préstamos o tarjetas de crédito que después resulten difíciles de pagar.

3. Ahorra o invierte una parte de tu aguinaldo

Otra recomendación es destinar una cantidad al ahorro o la inversión, de acuerdo con tus posibilidades y objetivos.

La Profeco menciona como alternativa los pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, instrumentos financieros que permiten invertir una cantidad durante un plazo determinado.

Al finalizar ese periodo, el banco devuelve el capital junto con los intereses pactados, conforme a las condiciones del producto.

Para comparar opciones, la dependencia recomienda utilizar el Simulador de Ahorro e Inversión de la Condusef.

Esta herramienta permite revisar rendimientos y montos finales antes de tomar una decisión.

4. Compra bienes duraderos o invierte en tu educación

En lugar de gastar todo el aguinaldo en artículos de temporada, la Profeco sugiere destinar una parte a productos que puedas utilizar durante varios años.

Por ejemplo, un colchón, una silla para trabajar, utensilios de cocina o equipos que faciliten las actividades cotidianas.

También recomienda considerar cursos de idiomas, computación, fotografía, diseño u otras actividades que permitan adquirir conocimientos.

Estas compras pueden representar un beneficio a largo plazo, siempre que respondan a una necesidad y se ajusten al presupuesto disponible.

5. Crea un fondo para emergencias y gastos inesperados

La última recomendación consiste en guardar una parte del aguinaldo para enfrentar imprevistos que puedan presentarse durante los siguientes meses.

Contar con una reserva permite cubrir gastos inesperados sin depender inmediatamente de una tarjeta de crédito.

Además, ese dinero puede utilizarse para actividades o experiencias que surjan durante el año, como un concierto o algún evento familiar.

La Profeco aconseja procurar que el aguinaldo rinda durante varios meses y no desaparezca en las primeras semanas de diciembre.

¿Cuándo deben pagarte el aguinaldo 2026?

De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), las personas trabajadoras tienen derecho a recibir un aguinaldo anual equivalente, como mínimo, a 15 días de salario.

La legislación establece que los empleadores deben realizar el pago antes del 20 de diciembre.

Quienes no hayan cumplido un año de servicio también tienen derecho a recibir la parte proporcional correspondiente al tiempo trabajado.

El aguinaldo es una prestación obligatoria, por lo que su entrega no depende de la voluntad del empleador ni de los resultados económicos de la empresa.

La recomendación de Profeco es planear su distribución antes de recibirlo, para que este ingreso ayude a ordenar las finanzas, reducir deudas y construir un ahorro, además de cubrir los gastos de fin de año.

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