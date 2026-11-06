¿Abrirán los bancos el lunes 16 de noviembre? Qué operaciones podrás realizar

Foto: Cuartoscuro

Los bancos suspenderán operaciones el próximo lunes 16 de noviembre de 2026 por el aniversario de la Revolución Mexicana, aunque los usuarios podrán realizar distintas operaciones en cajeros.

El lunes es considerado como un día de descanso obligatorio por la conmemoración del 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

Dicho acontecimiento histórico ocurrió el 20 de noviembre, pero la fecha se recorre al tercer lunes de noviembre, de acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.

¿Qué sectores no tendrán actividades por el Día de la Revolución?

El lunes 16 de noviembre será día de descanso obligatorio para los trabajadores contemplados para:

Escuelas

Oficinas públicas

Empresas y centros de trabajo.

La ley no establece que todos los establecimientos comerciales deban cerrar. Si un trabajador labora ese día, deberá recibir un pago triple por sus servicios.

¿Qué operaciones bancarias puedes realizar el 16 de noviembre?

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) establece que el tercer lunes de noviembre es un día en el que las instituciones de crédito deben cerrar sus puertas y suspender operaciones, por lo que los bancos cerrarán el día 16.

Aunque las sucursales permanecerán cerradas, los clientes podrán realizar las siguientes acciones:

Retirar efectivo o realizar pagos en cajeros automáticos

Consultar saldos y movimientos

Realizar transferencias electrónicas mediante aplicaciones o banca por internet

Pagar servicios y tarjetas desde plataformas digitales

Consultar estados de cuenta

Días de descanso bancario

1 de enero: Año Nuevo

2 de febrero: Conmemoración del 5 de febrero

16 de marzo: Conmemoración del 21 de marzo

2 y 3 de abril: Semana Santa

1 de mayo: Día del Trabajo

16 de septiembre: Independencia de México

2 de noviembre: Día de Muertos

16 de noviembre: Conmemoración del 20 de noviembre

12 de diciembre: Día del Empleado Bancario

25 de diciembre: Navidad

Sábados y domingos: Descanso bancario

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