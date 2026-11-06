¿Abrirán los bancos el lunes 16 de noviembre? Qué operaciones podrás realizar
Las instituciones bancarias tienen su propio calendario de días de descanso.
Los bancos suspenderán operaciones el próximo lunes 16 de noviembre de 2026 por el aniversario de la Revolución Mexicana, aunque los usuarios podrán realizar distintas operaciones en cajeros.
El lunes es considerado como un día de descanso obligatorio por la conmemoración del 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.
Dicho acontecimiento histórico ocurrió el 20 de noviembre, pero la fecha se recorre al tercer lunes de noviembre, de acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.
¿Qué sectores no tendrán actividades por el Día de la Revolución?
El lunes 16 de noviembre será día de descanso obligatorio para los trabajadores contemplados para:
- Escuelas
- Oficinas públicas
- Empresas y centros de trabajo.
La ley no establece que todos los establecimientos comerciales deban cerrar. Si un trabajador labora ese día, deberá recibir un pago triple por sus servicios.
¿Qué operaciones bancarias puedes realizar el 16 de noviembre?
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) establece que el tercer lunes de noviembre es un día en el que las instituciones de crédito deben cerrar sus puertas y suspender operaciones, por lo que los bancos cerrarán el día 16.
Aunque las sucursales permanecerán cerradas, los clientes podrán realizar las siguientes acciones:
- Retirar efectivo o realizar pagos en cajeros automáticos
- Consultar saldos y movimientos
- Realizar transferencias electrónicas mediante aplicaciones o banca por internet
- Pagar servicios y tarjetas desde plataformas digitales
- Consultar estados de cuenta
Días de descanso bancario
- 1 de enero: Año Nuevo
- 2 de febrero: Conmemoración del 5 de febrero
- 16 de marzo: Conmemoración del 21 de marzo
- 2 y 3 de abril: Semana Santa
- 1 de mayo: Día del Trabajo
- 16 de septiembre: Independencia de México
- 2 de noviembre: Día de Muertos
- 16 de noviembre: Conmemoración del 20 de noviembre
- 12 de diciembre: Día del Empleado Bancario
- 25 de diciembre: Navidad
- Sábados y domingos: Descanso bancario
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