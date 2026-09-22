“El acceso aquí es un privilegio, no un derecho”: Casa Blanca responde a la prensa

La Casa Blanca justificó el veto a medios de comunicación. Foto: AFP

La Casa Blanca aseguró que el acceso al recinto es “un privilegio, no un derecho” luego de la confrontación que atraviesa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con los medios de comunicación CNN, MS NOW y Politico a quienes vetó por publicar “noticias falsas”.

A través de un comunicado, explicó que la Primera Enmienda protege el derecho de los medios a publicar, pero no garantiza un pase “especial”, un asiento en la sala de prensa o un espacio en el grupo de reporteros que cubre al presidente.

Donald Trump restringe acceso de medios a la Casa Blanca

La Casa Blanca defendió los cambios en las acreditaciones de prensa y aseguró que restricciones de este tipo han ocurrido durante administraciones anteriores. Como ejemplo presentó distintos casos registrados durante los gobiernos de Barack Obama (2009-2017) y Joe Biden (2021-2025).

Entre ellos mencionó el enfrentamiento que la administración Obama sostuvo con Fox News en 2009, cuando funcionarios de la Casa Blanca acusaron al canal de actuar como brazo político del Partido Republicano.

También recordó el caso de James Rosen, corresponsal del mencionado medio, investigado durante el gobierno de Obama en el marco de un caso relacionado con filtraciones de información.

La lista presentada por la administración Trump incluye además restricciones o disputas relacionadas con otros medios y periodistas, entre ellos:

Boston Herald, en 2011

San Francisco Chronicle, en 2011

Associated Press , en 2012

, en 2012 New York Post, durante la administración Biden en 2023

La Casa Blanca también señaló que en 2023 el gobierno de Biden implementó nuevos requisitos para las credenciales de prensa que dejaron a 440 periodistas sin pases permanentes.

Casa Blanca defiende cambios en acreditaciones de prensa

Como parte de su argumento, la administración de Donald Trump citó un análisis del Media Research Center, organización conservadora dedicada al monitoreo de medios.

Según las cifras retomadas por la Casa Blanca, ese estudio concluyó que 92 por ciento de la cobertura analizada durante los primeros 100 días del segundo mandato de Trump tuvo un tono negativo. La cifra y su metodología corresponden al estudio citado por la Presidencia y no constituyen una medición oficial del Gobierno.

“Ningún presidente está obligado a albergar una operación hostil en el terreno. El acceso siempre ha sido un privilegio, y el presidente Trump está aplicando esa regla”, finalizó en su misiva.

"It's just biased news. I think that these outlets have an obligation to be fair, and if they're fake news, I really think I have an obligation not to allow them…" – President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/67MuMR6rxn — The White House (@WhiteHouse) September 21, 2026

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