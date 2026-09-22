“Tengo la bala adentro todavía”: migrante herido por ICE en Texas enfrenta deportación

Wilber Garcés se encontraba trabajando como repartidor. Foto: AFP

Un migrante venezolano que fue baleado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Austin, Texas, denunció que permanece detenido con el proyectil alojado en el cuerpo mientras enfrenta un proceso de deportación.

Se trata de Wilber Garcés, de 28 años, quien el pasado domingo realizaba entregas para una aplicación de reparto en la ciudad de Austin cuando ocurrió el incidente.

Videos difundidos en redes sociales muestran los momentos posteriores al disparo que recibió el migrante venezolano Wilber Garcés durante un operativo de ICE en Austin, Texas.

🇺🇸🇻🇪 Difunden imágenes de los momentos posteriores al operativo de ICE en Austin, Texas, en el que el migrante venezolano Wilber Garcés resultó herido de bala por un agente de ICE.



El caso permanece bajo investigación, mientras continúan las protestas que reclaman transparencia… — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 21, 2026

“Tengo la bala adentro todavía”

Tras recibir un disparo en el torso, Garcés fue trasladado a un hospital y posteriormente a un centro de detención migratoria en Pearsall, al sur de Texas.

Durante una comunicación telefónica con medios de comunicación, aseguró que aún no ha sido operado.

Un video difundido en redes sociales muestra los momentos posteriores al operativo realizado por agentes de migración en Austin, Texas, donde resultó herido el migrante venezolano Wilber Garcés. En las imágenes se observa la movilización de policías y agentes de ICE tras el incidente. Sin embargo, no se ve a ningún paramédico ni nadie que brinde atención a Wilber, posteriormente, el migrante es esposado.

“Tengo mucho dolor porque el disparo me fracturó la clavícula y en el hospital que me llevaron no me pudieron sacar la bala porque está cerca de la médula espinal (…) Estoy un poco mal, tengo la bala allí adentro todavía”.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que el migrante se encuentra estable y bajo custodia federal mientras se desarrolla su proceso de expulsión.

La versión del migrante

Garcés relató que se encontraba realizando una entrega cuando comenzó una persecución con vehículos de agentes migratorios.

Según su testimonio, una camioneta intentó cerrarle el paso sin identificarse inicialmente como autoridad.

“Venía con el pedido de mi aplicación DoorDash. En una de esas se para una camioneta al lado, no me enciende luces ni nada sino que trata de chocarme”.

Posteriormente, dijo, otro vehículo le bloqueó el paso y un agente le pidió documentos. Garcés sostuvo que intentó encontrar un lugar seguro para estacionarse antes de detenerse.

“Yo estaba buscando un lugar para dejar mi carro seguro. Allí me chocó dos veces y me disparó”.

Disputa sobre su situación migratoria

El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que Garcés ingresó ilegalmente a Estados Unidos durante la administración de Joe Biden.

Sin embargo, su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch, rechaza esa versión.

La defensora aseguró que el venezolano ingresó legalmente en 2024 mediante el programa CBP One, contaba con libertad condicional migratoria, tenía una solicitud de asilo en proceso y poseía un permiso de trabajo vigente.

Según explicó, la orden de deportación surgió después de que no acudiera a una audiencia migratoria cuya notificación habría sido enviada a una dirección donde ya no residía.

Denuncian atención médica insuficiente

Garcés también cuestionó la atención recibida tras resultar herido.

Aseguró que inicialmente le informaron que sería sometido a estudios para una intervención quirúrgica, pero que posteriormente fue dado de alta para ser trasladado a un centro de detención.

“Yo le dije al doctor: cómo me va a dejar la bala ahí si aún me duele”.

Además, afirmó que pasó varias horas sin recibir analgésicos y que fue llevado a una celda poco después de abandonar el hospital.

Su equipo legal anunció que buscará medidas judiciales para obtener su liberación y garantizar que reciba atención médica especializada.

Piden una investigación independiente

La organización Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) pidió una investigación independiente sobre el uso de la fuerza en el caso.

La abogada del migrante sostuvo que no existe justificación para el disparo y cuestionó los procedimientos empleados durante el operativo.

El caso ocurre en medio de un creciente debate sobre las acciones migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump, que ha prometido intensificar las deportaciones y ampliar los operativos de control migratorio en todo Estados Unidos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.