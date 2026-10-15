Tiroteo en primaria de Oregón deja a niños heridos; atacante fue abatido

La policía reunió a las familias en una iglesia. Foto: Reuters

La policía de Bend, en Oregón, Estados Unidos, atendió un tiroteo en la escuela primaria Silver Rail, donde al menos dos personas fueron hospitalizadas y el presunto atacante murió tras el incidente. Entre las víctimas hay niños, informaron autoridades locales.

El tiroteo ocurrió este 15 de octubre, luego de que el centro de despacho recibiera una llamada de emergencia a las 12:59 horas. Los estudiantes fueron puestos bajo resguardo mientras los agentes inspeccionaban el plantel y organizaban su evacuación.

Tiroteo en escuela de Oregón deja víctimas, incluidos niños

Sheila Miller, jefa de comunicaciones del Departamento de Policía de Bend, confirmó que había varias víctimas, entre ellas menores de edad.

“Por el momento no tenemos una cifra. Sabemos que hay niños entre las víctimas”, declaró Miller, quien señaló que al menos dos personas fueron trasladadas al Centro Médico St. Charles. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la gravedad de sus lesiones.

De acuerdo con las comunicaciones policiales, el sospechoso fue abatido. Sin embargo, las autoridades no habían confirmado quién disparó contra él ni las circunstancias exactas de su muerte.

La escuela primaria Silver Rail fue puesta bajo confinamiento, según informó el distrito escolar de Bend-La Pine. Posteriormente, los agentes comenzaron a revisar el edificio habitación por habitación para evacuar a quienes permanecían en su interior.

“Esto es algo que jamás queremos que suceda en Bend. Es devastador”, expresó Miller al referirse al ataque.

Trasladan a estudiantes para reunirse con sus familias

Tras el tiroteo, las autoridades habilitaron la iglesia Journey Church como punto de reunificación para que los estudiantes pudieran reencontrarse con sus familiares.

La policía pidió a las familias acudir al sitio designado y mantenerse atentas a las indicaciones oficiales, mientras continuaba el operativo en la escuela.

Las autoridades anunciaron que ofrecerían una conferencia de prensa para dar más detalles sobre el ataque. La información sobre el número total de víctimas, su estado de salud y las circunstancias en que murió el sospechoso seguía en desarrollo.

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