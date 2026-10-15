El Chisme Oficial de NYC: avisos, trámites y notas de voz del alcalde en WhatsApp

El canal ofrece recursos comunitarios y orientación migratoria. Foto: Cuartoscuro

La Alcaldía de Nueva York mantiene abierto El Chisme Oficial de NYC, un canal de WhatsApp en español por el que envía noticias de la ciudad, avisos de servicios y orientación migratoria directamente al teléfono de quienes lo siguen, de acuerdo con el comunicado oficial de la Alcaldía.

El alcalde Zohran Mamdani lanzó el canal el 7 de julio de 2026 con la idea de llegar a la comunidad latina por la misma vía que usa a diario para comunicarse. El canal, hasta mediados de octubre, reunía cerca de 18 mil personas a poco más de 3 meses de su entrada en vigor.

Para seguirlo basta con un enlace oficial. Aun así, conviene saber qué tipo de mensajes llegan, qué tan privado es y cómo distinguirlo de cuentas que podrían hacerse pasar por la ciudad.

¿Qué es El Chisme Oficial de NYC y qué información comparte?

La Alcaldía creó el canal debido a que WhatsApp es una de las plataformas de mensajes más usadas por la comunidad latina de la ciudad, y porque ningún residente debería tener que buscar información en una docena de agencias distintas, según el alcalde estadounidense.

“Todos los neoyorquinos merecen saber lo que su ciudad hace por ellos”, dijo Mamdani al presentarlo. Según el Departamento de Planificación de la Ciudad, cerca de un millón 880 mil neoyorquinos hablaban español en casa en 2018, el dato más reciente de ese registro.

El canal reúne en un solo lugar varios tipos de mensajes.

Noticias de la ciudad e información sobre servicios públicos

Recursos comunitarios y orientación migratoria

Alertas del transporte público

Avisos sobre programas y eventos

Fotos y videos exclusivos de eventos comunitarios y de lo que pasa en los cinco condados

El canal también incluye notas de voz del alcalde y de otros funcionarios, aunque no tienen un calendario fijo y llegan de vez en cuando. La orientación migratoria es uno de los temas más útiles para muchas familias, que buscan información confiable sobre trámites o sobre qué hacer si ICE toca la puerta.

Junto con el canal, la Alcaldía relanzó su cuenta de Instagram en español, @nycgob, con explicaciones sencillas, anuncios y transmisiones en vivo.

¿Cómo unirse al canal de WhatsApp de la Alcaldía de Nueva York?

Unirse toma menos de un minuto y no hace falta registrarse en ningún sitio aparte, solo tener WhatsApp instalado en el teléfono. El proceso funciona así.

Abrir desde el teléfono el enlace oficial on.nyc.gov/ElChismeOficialNYC, que lleva directo al canal

Confirmar que el canal se llama El Chisme Oficial de NYC y que su descripción dice “Las noticias de tu ciudad, en español”

Tocar el botón “Seguir”

Buscar los mensajes en la pestaña Novedades, donde aparecen los canales, separados de los chats personales

¿Qué tan privado es seguir el canal y cómo evitar imitaciones?

Seguir el canal no expone los datos personales. De acuerdo con el blog oficial de WhatsApp, seguir un canal no revela el número de teléfono del seguidor ni a los administradores ni a otros seguidores. Además, los canales funcionan en un solo sentido, la ciudad publica y quienes lo siguen reciben, y los mensajes se guardan hasta 30 días.

La forma más segura de evitar canales falsos es entrar solo por el enlace oficial, que también aparece en el sitio nyc.gov y en las cuentas de la Alcaldía, en lugar de buscar el nombre a ciegas.

Cualquier mensaje que pida dinero, contraseñas o documentos a nombre de la ciudad debe tomarse como una señal de alerta, igual que ocurre con las estafas migratorias de falsos “notarios”, que se aprovechan de la confianza de la comunidad.

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