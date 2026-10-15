Día de Muertos en Arizona 2026: ¿dónde celebrar en Phoenix y Tucson?

El Día de Muertos se celebra el 1 y 2 de noviembre. Foto: Shutterstock

El Día de Muertos 2026 en Arizona tendrá varias opciones de celebración durante las próximas semanas. Dos de las principales ciudades del estado: Phoenix (también Mesa) y Tucson, preparan festivales con música mexicana, danza, altares y actividades infantiles.

Según muestran los sitios oficiales de cada evento, estos se repartirán entre finales de octubre y los primeros días de noviembre. Algunas serán gratuitas y otras requerirán comprar una entrada o pagar el acceso al recinto.

El Día de Muertos se celebra tradicionalmente el 1 y 2 de noviembre, aunque las ofrendas y altares deben colocarse días antes. Fotografías, flores de cempasúchil, velas y alimentos forman parte de las expresiones con las que las familias recuerdan a sus difuntos.

¿Dónde celebrar el Día de Muertos en Phoenix y Tucson?

1. MIKIZTLI

El Arizona Center, ubicado en 455 N. 3rd Street, en el centro de Phoenix, será la sede de la edición número 15 del MIKIZTLI: Día de los Muertos PHX Festival, organizado por Cultural Coalition.

La celebración está dirigida a personas de todas las edades y reunirá música de mariachi, ballet folklórico, danza mexica, actividades artísticas, puestos de artesanías y camiones de comida.

Uno de los principales atractivos será la ofrenda comunitaria del festival, además de una procesión encabezada por “Las Flacas”, marionetas animadas de esqueletos de aproximadamente ocho pies de altura (2.4 metros).

Dirección: Arizona Center, 455 N. 3rd St., Phoenix, AZ 85004.

Arizona Center, 455 N. 3rd St., Phoenix, AZ 85004. Fecha y horario : sábado 24 de octubre – 4:00 pm a 9:00 pm (MST)

: sábado 24 de octubre – 4:00 pm a 9:00 pm (MST) Costo: gratuito

gratuito Información: Arizona Center y Visit Phoenix

2. Festival del Día de Muertos en Mesa Arts Center

El Mesa Arts Center organizará su festival anual con espectáculos musicales, danza, propuestas artísticas y actividades para celebrar la memoria de los seres queridos.

De acuerdo con el sitio web, el evento gratuito se desarrollará el sábado 24 de octubre, de 12:00 pm a 10:00 pm (MST). Asimismo, el domingo 25, el horario será de 12:00 pm a 5:00 pm (MST).

La programación incluye varios escenarios y presentaciones de mariachi, agrupaciones musicales y compañías de danza folklórica.

3. Phoenix Zoo

El Phoenix Zoo también tendrá una celebración el domingo 1 de noviembre. La actividad combinará la visita al zoológico con expresiones culturales vinculadas con el Día de Muertos.

Como se realiza dentro del zoológico, es importante comprobar las condiciones de admisión y el horario específico de la programación antes de acudir.

4. Festival en el Desert Botanical Garden

El jardín tendrá una exhibición de altares del 6 al 9 de noviembre, mientras que el festival principal se celebrará el sábado 7 y el domingo 8, de 12:00 pm a 6:00 pm (MST).

La programación contempla ofrendas, instalaciones artísticas, música en vivo, actividades manuales y propuestas para conocer las tradiciones de la festividad.

La plataforma del Desert Botanical Garden también destaca que los visitantes podrán participar en una procesión conmemorativa programada para las 5:00 pm (MST) durante los días del festival. La entrada a estas actividades está incluida con la admisión general o la membresía del jardín.

5. Procesión de Todas las Almas en Tucson

Tucson celebrará la edición número 37 de la “All Souls Procession”, una ceremonia pública y gratuita que convoca a residentes, artistas y visitantes.

La reunión comenzará a las 4:00 pm (MST) en Grande Avenue, en el sector de Speedway Boulevard. La procesión partirá a las 6:00 pm (MST) y recorrerá el oeste de Tucson, en paralelo al río Santa Cruz, hasta el Mercado District.

Allí se celebrará el acto final, con música, actuaciones y la quema ceremonial de la Urna, un recipiente simbólico en el que se reúnen mensajes y ofrendas dedicados a personas fallecidas.

Antes de salir a cualquiera de los eventos anteriores, conviene confirmar horarios, estacionamiento, accesibilidad, reglas para llevar alimentos y cualquier requisito de entrada en las páginas oficiales. Aunque la mayoría son gratuitos, algunos pudieran requerir boletos adicionales para actividades exclusivas.

En otras ciudades como Los Ángeles, en California, hay una fecha que ya puedes marcar en el calendario. Hollywood Forever celebrará su edición número 27 el sábado 24 de octubre de 2026, con entradas que parten de poco más de 26 dólares y una jornada que se extenderá hasta la medianoche.

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