Los Tigres del Norte triunfan en Tiny Desk y ponen en alto a México: “Somos más americanos que todos los gringos” 

Los Tigres del Norte el 10 de septiembre de 2026. Foto: AFP

Los Tigres del Norte lanzaron un poderoso mensaje en favor a los migrantes en Tiny Desk, una serie de conciertos íntimos producidos por NPR Music (la radio pública en Estados Unidos) este jueves.

“Nuestra comunidad está bajo ataque y no es la primera vez. Nos quitan nuestra humanidad. Desde que tenemos memoria, estos caballeros nos han devuelto esa humanidad. Así que es un gran honor tenerlos aquí”, dijo el presentador para darle la bienvenida a la agrupación, que arrancó con “Somos más americanos”, una canción de 2001 que habla de identidad, historia y migración.

"Nos compraron sin dinero las aguas del Río Bravo

Y nos quitaron a Texas, Nuevo México, Arizona y Colorado

También voló California y Nevada, con Utah no se llenaron

El estado de Wyoming, también nos lo arrebataron

Yo soy la sangre del indio, soy latino, soy mestizo

Somos de todos colores y de todos los oficios

Y si contamos los siglos, aunque le duela al vecino

Somos más americanos que todititos los gringos"

«Somos más americanos que todititos los gringos» 🇲🇽🇺🇸



Con esta poderosa frase, Los Tigres del Norte arrancaron su icónica presentación en el Tiny Desk de NPR Music, reivindicando la identidad, la fuerza y el orgullo de la comunidad mexicana e hispana en EE. UU. Y así se… pic.twitter.com/SDJQ0OhKmg — Helisut Córdova (@HelisutCordova) October 15, 2026

A lo largo de 20 minutos, Los Tigres del Norte celebraron sus raíces dentro de las oficinas de la radio pública para celebrar el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, donde interpretaron éxitos como “Golpes en el corazón” (1995), “Quiero volar contigo” (1997), y “Ni parientes somos” (1987).

"Los Tigres del Norte":

Por el lanzamiento de su concierto de Tiny Desk pic.twitter.com/KIHOfHbBt4 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) October 15, 2026

La banda mexicana de música norteña, fundada en Sinaloa en 1968, es famosa por sus canciones de amor, desamor, por levantar la voz a favor de los migrantes y llevar a la música la historia de famosos narcotraficantes.

Su última presentación de los Tigres del Norte en México fue el pasado 15 de septiembre cuando tocaron en la Alcaldía Venustiano Carranza en la CDMX con motivo a los festejos del Grito de Independencia.

Su próximo concierto en el país de Los “Jefes de Jefes” será el próximo 31 de octubre en el Centro de Espectáculos Tres Marías en Tehuacán, Puebla.