Estados Unidos atrasará el reloj una hora el 1 de noviembre; propuesta para eliminar el cambio sigue pendiente

EE. UU. prepara cambio de horario. Foto: Cuartoscuro

Estados Unidos volverá a cambiar la hora el domingo 1 de noviembre de 2026. En la mayor parte del país, los relojes deberán atrasarse una hora, aunque el Congreso analiza una propuesta para eliminar los ajustes semestrales. La iniciativa es conocida como Sunshine Protection Act of 2025.

¿Cuándo cambia el reloj en Estados Unidos en 2026?

El ajuste se realizará a las 2:00 de la madrugada del 1 de noviembre, cuando los relojes volverán a marcar la 1:00 a. m.

Con este movimiento, comenzará nuevamente el horario estándar, después del periodo de horario de verano.

El sistema, conocido como Daylight Saving Time (DST), se aplica en la mayor parte del país bajo las disposiciones de la Ley de Política Energética de 2005. Sin embargo, el cambio de horario podría llegar a su fin mediante el proyecto Sunshine Protection Act of 2025.

Sunshine Protection Act of 2025: la medida que podría terminar con el cambio de horario

La Cámara de Representantes aprobó el proyecto H.R. 139, conocido como Sunshine Protection Act of 2025, que propone mantener el horario de verano de forma permanente en Estados Unidos y eliminar los cambios de hora dos veces al año.

La iniciativa cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump, quien expresó en su red social, Truth Social, su intención de trabajar para convertirla en ley.

Sin embargo, el proyecto todavía debe completar su proceso legislativo. El 15 de julio de 2026 fue recibido en el Senado, leído dos veces y enviado al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte.

Para entrar en vigor como ley federal, necesita la aprobación de ambas cámaras del Congreso y la firma del presidente.

La propuesta federal también debe distinguirse de la iniciativa SB 1197 de California, que busca mantener el horario estándar durante todo el año. Ninguna de estas propuestas sustituye, por ahora, el calendario vigente.

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