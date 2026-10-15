¿Recibiste una carta de USCIS? Cómo puedes saber si debes ir a una cita o responder pruebas

USCIS. Foto: Envato.

Abrir una carta de inmigración puede generar nervios, especialmente cuando no queda claro qué espera el gobierno de ti. Si recibiste una notificación del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), lo primero es identificar su propósito: podría convocarte a una cita, pedirte documentos adicionales o comunicar una decisión sobre tu solicitud.

No todas las cartas significan lo mismo ni requieren la misma respuesta. Reconocer las palabras clave del documento puede ayudarte a evitar una cita perdida o un plazo vencido.

¿Cómo identificar una cita de USCIS?

Una notificación de cita suele incluir expresiones como Appointment Notice o Biometrics Appointment. El documento especifica la fecha, la hora y el lugar al que debes acudir.

USCIS puede citarte para tomar tus huellas dactilares y una fotografía, realizar una entrevista relacionada con tu residencia permanente o revisar una solicitud de naturalización. En algunos casos, la cita corresponde a la ceremonia de juramento de ciudadanía.

La agencia explica en su página oficial sobre citas biométricas qué debes llevar y cómo prepararte.

Revisa la dirección y la fecha antes de guardar la carta. Si no puedes asistir, consulta las instrucciones de la notificación y las opciones oficiales para solicitar una reprogramación. No des por hecho que faltar no tendrá consecuencias: dependiendo del trámite, la ausencia puede retrasar el caso o provocar que USCIS lo considere abandonado.

¿Qué significa recibir una solicitud de pruebas de USCIS o RFE?

Si tu carta menciona Request for Evidence (RFE), USCIS necesita información adicional para evaluar tu solicitud migratoria.

Puede pedirte un acta de nacimiento, una traducción certificada, documentos financieros, pruebas de una relación familiar u otros registros relacionados con tu trámite. El aviso debe especificar qué evidencia falta y cuándo debes entregarla.

Hay algo que conviene tener claro: recibir un RFE no significa que USCIS haya rechazado tu solicitud. Es una oportunidad para completar el expediente y demostrar que cumples los requisitos.

La propia agencia explica en su guía para responder a solicitudes de pruebas que el aviso indica la evidencia solicitada y establece un plazo de respuesta.

No lo dejes para el último día. Reúne los documentos específicos, revisa si necesitas traducciones y sigue las instrucciones sobre cómo presentar la respuesta. El plazo que aparece en tu carta es el que debes respetar; no supongas que puedes obtener una extensión.

¿Cómo saber si USCIS ya tomó una decisión sobre tu caso?

Una Decision Notice comunica una resolución. Según el trámite, puede informarte que tu solicitud fue aprobada o denegada, o explicar los pasos que siguen.

Si recibiste una aprobación, lee las instrucciones para saber si debes esperar una tarjeta, presentar documentación adicional o completar otro procedimiento.

Si la carta comunica una denegación, revisa los motivos y las opciones que menciona. Algunas decisiones permiten presentar una apelación o una moción, mientras que otras tienen alternativas distintas. No todos los casos ofrecen los mismos recursos ni los mismos plazos.

También existe la Notice of Intent to Deny (NOID), o notificación de intención de denegar. No es lo mismo que una denegación definitiva: USCIS te informa que considera rechazar la solicitud y puede darte la oportunidad de responder antes de decidir.

Lee cada apartado con cuidado. Si no comprendes el motivo de la decisión o las opciones disponibles, busca asesoría legal de un profesional acreditado.

¿Qué significa el número I-797 en una carta de inmigración?

El encabezado puede mostrar el Formulario I-797, conocido como Notice of Action. Ese número, por sí solo, no indica que tu caso haya sido aprobado ni que debas presentarte a una entrevista.

USCIS utiliza diferentes versiones de la familia I-797 para comunicar acciones relacionadas con solicitudes y peticiones. Por eso, debes leer el título completo, el contenido y las instrucciones del documento, no solo el número del formulario.

También comprueba que la notificación corresponda a tu trámite. El número de recibo suele tener 13 caracteres, con tres letras seguidas de diez números, y permite consultar el estado del expediente en el portal oficial de USCIS.

¿Qué hacer si no entiendes la carta de USCIS o no la recibiste?

Si el documento no llega, pero tu cuenta muestra que USCIS emitió una notificación, la agencia permite consultar el estado del caso y presentar una solicitud por falta de entrega cuando corresponda. Puedes revisar las instrucciones en su servicio oficial de notificaciones no recibidas.

Antes de actuar, comprueba estos tres puntos:

Qué te pide la carta: acudir, enviar documentos o revisar una decisión

acudir, enviar documentos o revisar una decisión Cuál es la fecha límite: anótala y conserva una copia del aviso

anótala y conserva una copia del aviso Cómo debes responder: sigue el método indicado por USCIS y guarda el comprobante de envío o presentación

Si la carta contiene términos legales que no entiendes, busca ayuda antes de responder. Un error puede ser difícil de corregir cuando vence el plazo. Y si recibes un mensaje que exige dinero o amenaza con arrestarte para conseguir un pago inmediato, verifica su autenticidad a través de los canales oficiales.

La regla más útil es sencilla: no juzgues tu caso por el sobre ni por el número del formulario. Lee qué decisión o acción comunica USCIS y qué debes hacer a continuación.

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