Más de mil 270 millones al año: las cuotas sindicales del IMSS

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) recibe alrededor de mil 271 millones de pesos al año por las cuotas de sus afiliados, de acuerdo con un cálculo basado en el número estimado de trabajadores activos, además del descuento quincenal promedio.

Mientras tanto, empleados del IMSS cuestionan la falta de transparencia sobre el destino de los recursos, por lo que exigen cambios en la dirigencia encabezada por Rafael Olivos. Lo que muchos se preguntan es: ¿En qué se gasta el dinero el sindicato del IMSS?

¿Cuánto dinero recibe el sindicato del IMSS por las cuotas?

De acuerdo con las cifras presentadas, el sindicato cuenta con aproximadamente 476 mil trabajadores activos. Cada uno aportaría, en promedio, 111.27 pesos por quincena como cuota sindical.

La operación representa ingresos estimados de 52 millones 964 mil pesos cada 15 días. Al multiplicar esa cantidad por las 24 quincenas del año, el monto asciende a mil 271 millones de pesos anuales.

Estas cifras corresponden a una estimación a partir de los datos señalados, por lo que no corresponden a un informe financiero oficial, sin embargo se brinda una equivalencia sobre los ingresos recibidos por la organización sindical.

¿En qué se gastan las cuotas sindicales del IMSS?

El Contrato Colectivo de Trabajo 2025-2027 contempla distintos conceptos relacionados con las aportaciones de los trabajadores, entre ellos:

Cuotas ordinarias y extraordinarias para el funcionamiento sindical.

para el funcionamiento sindical. Fondo de Ayuda por Defunción .

. Caja de Ahorros .

. Aportaciones o proyectos acordados, como complejos deportivos y recreativos.

Sin embargo, el destino de los recursos y la información disponible para los afiliados se han convertido en un punto de inconformidad.

Trabajadores del IMSS cuestionan la transparencia sindical

Octavio Fernández, médico anestesiólogo del IMSS, señaló que la transparencia es uno de los aspectos que deben cambiar dentro de la organización sindical.

“No, no hay transparencia. Es otro de los puntos que tendrán que reformar, tendrán que cambiar porque es históricamente sabido, no hay transparencia”, afirmó.

Por su parte, Carolina Morales, trabajadora del Hospital La Raza, también cuestionó la manera en que se comunica la información financiera a los afiliados.

“Precisamente porque no se transparenta, no se transparenta y no nos informan de manera puntual, no nos consultan”, expresó.

Otra trabajadora del mismo hospital, cuya identidad se mantiene anónima, aseguró que los empleados reciben información sobre los acuerdos, pero no explicaciones suficientes sobre su contenido.

“No nos dice nada, simplemente ya nos dan la información de lo que pactan, pero en sí, no nos informan de nada”, comentó.

Rechazan aumento salarial

La inconformidad ocurre después de que trabajadores acudieran a las urnas y rechazaran una propuesta de incremento salarial de 6.8%. Además, entre sus exigencias se encuentra la destitución de Rafael Olivos y de otros integrantes de la dirigencia sindical.

El debate sobre las cuotas abre una pregunta para los afiliados: ¿Debe el sindicato del IMSS transparentar en qué gasta los más de mil 270 millones de pesos que recibe al año?

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