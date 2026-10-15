EITC 2026: si no tienes hijos, podrías recibir hasta 664 dólares del IRS

EITC 2026 es un crédito reembolsable en Estados Unidos. Foto: Envato

Aunque no tengas hijos, podrías recibir hasta 664 dólares mediante el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés) correspondiente al año fiscal 2026,

Para solicitarlo, deberás presentar una declaración federal en 2027 y cumplir los requisitos de edad, ingresos y residencia establecidos por el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

El EITC es un crédito reembolsable. Esto significa que puede reducir el impuesto federal que debes pagar y, si el beneficio supera esa deuda, podrías recibir la diferencia como reembolso.

¿Quiénes pueden recibir el EITC sin hijos en 2026?

Para calificar al EITC sin hijos calificados, debes tener entre 25 y 64 años al finalizar el año fiscal 2026 y contar con ingresos derivados del trabajo, como salarios, propinas o ganancias por trabajo independiente, según la Rev. Proc. 2025-32 del IRS.

También debes cumplir las reglas del IRS sobre el número de Seguro Social, la residencia y la presentación de la declaración. En general, debes haber vivido en Estados Unidos durante más de la mitad del año y no puedes ser considerado hijo calificado de otro contribuyente.

La elegibilidad depende de tu situación particular. Por eso, antes de presentar la declaración, conviene revisar los requisitos vigentes en la página oficial del EITC.

¿Cuánto dinero puedes recibir del IRS en 2026?

El crédito máximo previsto para trabajadores sin hijos calificados es de 664 dólares durante el año fiscal 2026. Sin embargo, no todas las personas que cumplen los requisitos recibirán esa cantidad, ya que el monto depende de sus ingresos y de su estado civil tributario.

Los máximos varían según el número de hijos calificados que tenga el contribuyente. Para el año fiscal 2026, las cifras que deben comprobarse en las tablas oficiales del IRS son las siguientes:

Sin hijos calificados, hasta 664 dólares

Con un hijo calificado, hasta 4 mil 427 dólares

Con dos hijos calificados, hasta 7 mil 316 dólares

Con tres o más hijos calificados, hasta 8 mil 231 dólares

Tener hijos no garantiza recibir el monto máximo. El IRS también evalúa los ingresos y los demás criterios de elegibilidad.

¿Cómo funciona el reembolso del EITC?

El EITC puede reducir el impuesto federal que debes pagar. Si el crédito es superior a esa deuda, podrías recibir la diferencia como reembolso.

Por ejemplo, si te corresponde un crédito de 664 dólares y debes 164 dólares en impuestos federales, el beneficio cubriría esa deuda y los 500 dólares restantes podrían devolverse, siempre que cumplas las condiciones del programa.

También puedes recibir el crédito aunque no debas pagar impuestos federales. Para ello, debes presentar la declaración correspondiente y cumplir los requisitos establecidos por el IRS.

¿Qué debes presentar para reclamar el EITC?

Para solicitar el crédito, debes presentar una declaración federal de impuestos, generalmente mediante el Formulario 1040. La declaración correspondiente al año fiscal 2026 se presenta durante la temporada tributaria del próximo año y que finaliza el jueves 15 de abril de 2027.

El IRS exige presentar la declaración para reclamar el beneficio, incluso cuando el contribuyente no tiene impuestos federales que pagar. Las reglas también pueden variar según el estado civil tributario y las circunstancias familiares.

¿Cómo comprobar si calificas para el crédito del IRS?

El IRS dispone de una herramienta gratuita llamada EITC Assistant, que permite revisar si cumples los requisitos y estimar el monto del beneficio.

También puedes consultar los criterios de elegibilidad y las tablas oficiales en la página del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo.

Antes de presentar tu declaración, verifica los límites de ingresos y los montos correspondientes al año fiscal 2026. La cantidad que recibas dependerá de tus ingresos laborales, tu situación tributaria y el cumplimiento de las condiciones del programa.

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