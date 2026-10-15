Trígono de Fuego favorece más a Aries, Leo y Sagitario; según la Güera de las Estrellas

La Güera de las Estrellas compartió sus predicciones para los signos del zodiaco y señaló a Aries, Leo y Sagitario como los más favorecidos por un trígono de fuego. Durante su participación en el noticiero “A las Nueve en Uno”, explicó que este periodo estaría relacionado con la acción, el reconocimiento y las oportunidades, de acuerdo con su interpretación astrológica.

La astróloga también habló sobre dinero, trabajo, relaciones personales y trámites, además de mencionar fechas de octubre en las que recomendó prestar atención a las palabras y las decisiones.

¿Qué signos serán los más favorecidos, según la Güera?

De acuerdo con la Güera de las Estrellas, el trígono de fuego involucra a Marte en Leo y Saturno en Aries. La astróloga relacionó este aspecto con la posibilidad de encontrar sentido a experiencias pasadas y comenzar a ver recompensas después de un periodo de espera.

“Es el momento de tener reconocimiento”, afirmó durante la transmisión. Aunque señaló que todos los signos podrían beneficiarse, destacó especialmente a Aries y Leo, además de incluir a Sagitario entre los favorecidos.

También recomendó aprovechar estos días para plantear objetivos y pedir aquello que se desea, pero advirtió que es importante pensar si se está preparado para asumir las responsabilidades que implican esas metas.

Por otra parte, la Güera de las Estrellas señaló que, según sus predicciones, este periodo sería favorable para realizar trámites relacionados con visas, pasaportes, propiedades y testamentos. También mencionó la posibilidad de recibir pagos pendientes, deudas o herencias. Para los signos de fuego, aconsejó buscar oportunidades laborales y solicitar aumentos salariales.

Finalmente, advirtió sobre posibles lluvias intensas, desbordamientos, tormentas tropicales y huracanes, asuntos que relacionó con sus interpretaciones astrológicas.

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