EE. UU. pidió que empresas se involucren en la detección. Foto: Cuartoscuro

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, difundió un comunicado en el que destacó las acciones de su país contra el tráfico de fentanilo y puso especial atención en frenar el desvío de precursores químicos, al señalar nuevamente a China como uno de los países de origen de estas sustancias utilizadas para fabricar drogas.

En el mensaje, también resaltó la cooperación entre los gobiernos de México y Estados Unidos para combatir a las redes criminales en su totalidad, desde los proveedores de sustancias químicas hasta quienes producen y trafican drogas y financian a estas organizaciones. Además, llamó a las empresas privadas a participar en la detección de operaciones sospechosas y la protección de sus cadenas de suministro.

Ronald Johnson pide al sector privado ayudar a frenar precursores del fentanilo

El diplomático señaló que el presidente Donald Trump estableció como prioridades terminar con la crisis del fentanilo y desmantelar a los cárteles y organizaciones terroristas.

Como parte de estas acciones, mencionó un taller organizado por la Embajada de Estados Unidos, en el que participaron autoridades de ambos países y representantes del sector privado. Ahí reiteró que el combate debe abarcar toda la cadena criminal, desde quienes suministran los precursores químicos hasta quienes producen y distribuyen las drogas.

Johnson advirtió que los precursores provenientes de países como China pueden terminar en laboratorios de los cárteles, donde son utilizados para fabricar drogas mortales.

Por ello, consideró que las empresas tienen un papel importante para evitar que sustancias químicas de uso legítimo lleguen a manos de organizaciones criminales. Entre las acciones que mencionó están conocer a sus clientes, proteger las cadenas de suministro e identificar operaciones sospechosas.

Embajada destaca resultados de la cooperación contra el narcotráfico

En el comunicado, Johnson aseguró que la colaboración entre México y Estados Unidos ha dado resultados y presentó cifras sobre las acciones contra el tráfico de drogas.

De acuerdo con los datos difundidos por el embajador, al cierre de 2025 las muertes por sobredosis en Estados Unidos habían disminuido 40% respecto al punto más alto de la crisis, lo que representaría alrededor de 40 mil fallecimientos menos al año.

También afirmó que el tráfico marítimo de drogas hacia territorio estadounidense se redujo más de 95%. En tanto, destacó que México ha incautado más de 98 toneladas de cocaína en el mar y 9.8 millones de pastillas de fentanilo.

El diplomático sostuvo que los gobiernos no pueden enfrentar por sí solos el problema y que la participación de empresas y expertos internacionales permite compartir información, fortalecer la confianza y cerrar espacios que aprovechan las organizaciones criminales.

Finalmente, afirmó que ambos países continuarán trabajando con el sector privado para proteger el comercio legítimo y debilitar las redes dedicadas al tráfico de drogas.

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