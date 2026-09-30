Tren de Aragua: dos empresas en México quedan bajo sanciones de EE.UU. por robo millonario a cajeros

Departamento del Tesoro. Foto: Reuters

Estados Unidos sancionó este miércoles a 10 personas y entidades relacionadas, según el Departamento del Tesoro, con una red financiera del Tren de Aragua que tiene su base en México y Venezuela y que utilizó un esquema de ataques a cajeros automáticos para robar millones de dólares a instituciones financieras estadounidenses. Entre los sancionados están Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias “Prometheus”, y dos empresas con sede en México.

La medida fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El organismo señaló que la operación fue orquestada por Canelón Aguirre, incluido entre los 10 fugitivos más buscados por el FBI, mientras que también designó a Juan Gabriel Rivas Núñez, alias “Juancho”, identificado como un dirigente de alto rango del Tren de Aragua.

¿Qué relación tiene México con la red del Tren de Aragua?

El documento oficial del Tesoro señala expresamente que la red de “Prometheus” tiene su base en México y Venezuela, aunque el esquema estaba dirigido contra cajeros automáticos ubicados en Estados Unidos. Los delincuentes instalaban software malicioso para obligar a los equipos a dispensar efectivo.

Además, entre las entidades designadas aparecen dos empresas con sede en México: Enigma Community, S. de R.L. de C.V., y Soluciones Integrales Toluca, S.A. de C.V. El documento identifica como propietarios de esas compañías a Oscar Leonardo Martínez Pirona y Alejandro Mejía Castillo, respectivamente.

OFAC señaló que ambas empresas fueron designadas por su relación de propiedad o control con las personas sancionadas, o por haber actuado o pretendido actuar en su representación.

¿Cómo robaba dinero la red del Tren de Aragua?

El Tesoro describe el método como “jackpotting”, un tipo de ataque en el que se explotan vulnerabilidades de cajeros automáticos mediante malware para hacer que entreguen efectivo sin debitar una cuenta.

Según el documento, los operadores identificaban primero los cajeros objetivo, instalaban el software malicioso y después lo activaban de manera remota. Una orden enviada al equipo hacía que dispensara efectivo hasta quedarse sin dinero o hasta que la operación fuera interrumpida.

El Tesoro señala que los recursos obtenidos eran transferidos entre integrantes y asociados del Tren de Aragua para ocultar su origen. Entre los métodos utilizados estaba el uso de transacciones con criptomonedas para lavar los ingresos.

Hasta agosto de 2025, las pérdidas reportadas por presuntos ataques de jackpotting en Estados Unidos ascendían a 40.73 millones de dólares en más de mil 500 ataques, según el comunicado.

¿Quién es “Prometheus”, señalado por Estados Unidos?

Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias “Prometheus”, está incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. El Tesoro lo señala como presunto creador del malware utilizado en los ataques de jackpotting y como responsable de dirigir una conspiración internacional para robar millones de dólares a instituciones financieras en apoyo del Tren de Aragua.

El documento también menciona a otros asociados de Canelón Aguirre que fueron acusados en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Nebraska por su presunta participación en el esquema, entre ellos Carlos Javier Martínez Armenta, Alejandro Mejía Castillo, José Darío Galeano Bazurto, Eric Gabriel Cárdenas Arzola, Oscar Leonardo Martínez Pirona y Anthony Wuiliam Hernández Guerrero.

Desde el 21 de octubre de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado formalmente a 98 personas por su participación en esquemas de jackpotting de cajeros, de acuerdo con el comunicado del Tesoro.

¿Quién es “Juancho”, otro sancionado por EU?

La medida también alcanzó a Juan Gabriel Rivas Núñez, alias “Juancho”, a quien el Tesoro identifica como un dirigente de alto rango del Tren de Aragua que opera desde varios países de América del Sur.

De acuerdo con el documento, Rivas Núñez dirige operaciones relacionadas con minería de oro, exportación de narcóticos y delitos violentos.

¿Qué empresas mexicanas fueron sancionadas?

Las dos empresas con sede en México mencionadas en el documento son:

Empresa Persona que el Tesoro identifica como propietaria Enigma Community, S. de R.L. de C.V. Oscar Leonardo Martínez Pirona Soluciones Integrales Toluca, S.A. de C.V. Alejandro Mejía Castillo

El Tesoro señala que ambas fueron designadas por OFAC debido a su relación de propiedad, control o actuación en representación de las personas sancionadas.

¿Qué implican las sanciones de OFAC?

A partir de la designación, los bienes e intereses en bienes de las personas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a OFAC.

También quedan bloqueadas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, en 50% o más de una o varias personas bloqueadas. En general, las regulaciones estadounidenses prohíben las transacciones de personas estadounidenses o realizadas dentro de Estados Unidos que involucren bienes o intereses de las personas designadas.

El Tesoro señaló que esta acción forma parte de una campaña sostenida contra organizaciones criminales transnacionales y que, desde 2025, el gobierno estadounidense ha realizado más de 30 acciones contra más de 300 personas y entidades vinculadas con estos grupos.

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