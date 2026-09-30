Aterriza en Israel avión de FlyDubai tras incidente: Netanyahu acusa intento de estrellarlo

El avión ya se encuentra en Israel. Foto: AFP

El avión de FlyDubai que cubría la ruta Dubái-Tel Aviv aterrizó este miércoles en el aeropuerto Ben Gurión, luego de ser desviado a Arabia Saudita tras un violento altercado entre los pilotos. Los 174 pasajeros, entre ellos 166 israelíes, llegaron sanos y salvos a Israel, mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu acusó a uno de los pilotos de apuñalar al otro e intentar estrellar la aeronave.

El vuelo FZ 1073 aterrizó en Tel Aviv a las 15:34 GMT, después de que la aeronave realizara un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudita. De acuerdo con testimonios de pasajeros, durante el vuelo hubo una pelea en la cabina y una repentina pérdida de altitud.

עדכון חשוב בעקבות האירוע הביטחוני החמור היום >> pic.twitter.com/Hw2mxTDPjM — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 30, 2026

Netanyahu acusa intento de estrellar el avión

En una declaración, Netanyahu calificó el hecho como un “incidente de seguridad muy grave” y afirmó que uno de los pilotos apuñaló al otro y, al parecer, intentó estrellar el avión con todos los pasajeros a bordo.

El primer ministro israelí también reconoció a los pasajeros y tripulantes que intervinieron durante el incidente y dijo que actuaron con ingenio y valentía.

Netanyahu señaló además que el piloto señalado fue detenido y permanece bajo interrogatorio de las autoridades sauditas, mientras Israel mantiene contacto con ellas.

FlyDubai pide evitar especulaciones

La aerolínea de Emiratos Árabes Unidos pidió no adelantar conclusiones sobre lo ocurrido.

En un comunicado, FlyDubai instó a todas las partes a abstenerse de realizar “especulaciones prematuras” y señaló que por el momento se desconocen las razones del incidente.

Footage: The aircraft during the dramatic descent — dropping 4,000 meters in one minute. pic.twitter.com/IYKqxwvNLk — Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 30, 2026

La compañía confirmó que sus 174 pasajeros se encontraban sanos y salvos y que posteriormente pudieron continuar su viaje hacia Israel.

Pasajeros relatan momentos de tensión

Algunos pasajeros describieron un altercado violento dentro de la cabina y una repentina pérdida de altura.

La pasajera Miryam Shira Ohayon relató que escucharon gritos y posteriormente encontraron sangre en la cabina. Según su testimonio, uno de los pilotos había sido apuñalado.

También aseguró que el avión comenzó a descender rápidamente y que los pasajeros pensaron que podían morir.

Otro pasajero, Almog Italie, describió la experiencia como una especie de montaña rusa y dijo que el descenso se produjo como si hubiera una fuerte turbulencia, aunque no había turbulencias.

Avión perdió miles de pies en segundos

Los datos citados de Flightradar muestran que la aeronave pasó de aproximadamente 34 mil pies a menos de 17 mil pies en apenas un minuto: de las 05:21 a las 05:22 GMT.

Durante la emergencia se activó una señal de socorro y el Ejército israelí hizo despegar aviones de combate ante la posibilidad inicial de que se tratara de un secuestro.

Según las cadenas israelíes 12 y KAN, posteriormente se descartó esa hipótesis.

Pasajeros redujeron a uno de los pilotos

De acuerdo con los testimonios recogidos, algunos pasajeros lograron someter a uno de los pilotos involucrados en el altercado.

Ohayon afirmó que el avión estuvo cerca de estrellarse y atribuyó a la intervención de varias personas el hecho de que la situación pudiera ser controlada.

An unnamed passenger tells the Jerusalem Post that one pilot was stabbed by another, but passengers near the front of the plane helped force the attacker from the cockpit.



The witness says two other pilots were on board, at the back of the plane. "I shouted at them to run and… — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 30, 2026

Además, según su relato, otros dos pilotos que viajaban como pasajeros asumieron el control de la aeronave durante el aterrizaje.

El avión fue desviado a Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita, donde aterrizó sin que los pasajeros resultaran heridos.

Israel habla de un ataque “yihadista”

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, calificó lo ocurrido como un “intento de ataque terrorista yihadista”.

Sin embargo, el material proporcionado señala que Katz no explicó en qué basaba esa afirmación. Ni Flydubai ni las autoridades de Arabia Saudita la han corroborado.

La acusación de Netanyahu sobre el supuesto intento de estrellar la aeronave también permanece en el terreno de las declaraciones de las autoridades israelíes, mientras continúa la investigación sobre lo ocurrido.

Finalmente, las imágenes difundidas por AFPTV mostraron la llegada del avión al aeropuerto Ben Gurión, donde los pasajeros concluyeron el trayecto que había comenzado horas antes en Dubái.

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