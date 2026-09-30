Captan espectacular resplandor rojizo en el cráter del Popocatépetl

Volcán Popocatépetl. Foto: Cuartoscuro

El Popocatépetl es un volcán activo, pero la noche de ayer registró una fuerte actividad sísmica y cámaras de vigilancia captaron el momento en que un resplandor rojo salía del cráter del coloso.

Video de la actividad del Popocatépetl

El video de la fuerte actividad fue compartido por la cuenta @SasslaMx, donde se observó un resplandor rojizo que puede deberse a la presencia de material muy caliente en el interior, principalmente magma.

🌋 𝗘𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁𝗮𝗰𝘂𝗹𝗮𝗿 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗹𝗮𝗻𝗱𝗼𝗿 𝗿𝗼𝗷𝗶𝘇𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝗲𝗺𝗮𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗿𝗮́𝘁𝗲𝗿 𝗱𝗲𝗹 𝘃𝗼𝗹𝗰𝗮́𝗻 #Popocatepetl 𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗻𝗼𝗰𝗵𝗲…



Tras algunos días de abundante nubosidad en la zona de los volcanes, bajo la penumbra nocturna se ha podido llegar a… pic.twitter.com/K9rrLUQd07 — SASSLA (@SasslaMx) September 30, 2026

La actividad se presentó alrededor de las 19:00 horas y se prolongó hasta después de las 22:30 horas. Las imágenes son impresionantes, pues se observaron constantes exhalaciones de color rojo.

Datos del Popocatépetl

En su último reporte, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) informó que el Popocatépetl registró un sismo volcanotectónico de magnitud 1.4.

“Además, 12 minutos de tremor armónico de baja amplitud y 148 minutos de secuencia de exhalaciones de baja a mediana amplitud, que produjo la emisión de balísticos a corta distancia del cráter”.

Además, se detectaron 39 exhalaciones de baja intensidad, acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y pequeñas cantidades de ceniza. El Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl se encuentra en Amarillo Fase 2. Durante esta fase se tienen previstos:

Algunas explosiones de tamaño menor a moderado

Ocurrencia de tremor de amplitud variable

Lluvias de ceniza leves a moderadas en poblaciones circundantes y en algunas ciudades más lejanas

Expulsión de fragmentos incandescentes dentro del radio de exclusión de 12 kilómetros

Podría esperarse la ocurrencia de lahares que bajen por las cañadas, debido a la acumulación de ceniza en las laderas y su interacción con las lluvias esperadas en las próximas semanas.

Posibilidad de flujos piroclásticos que no alcancen poblaciones

En ese sentido, el Cenapred pidió a la ciudadanía:

“No intentes subir al volcán, pues ocurren explosiones que arrojan fragmentos incandescentes, como se ha visto recientemente. Respeta el radio de exclusión de 12 kilómetros a partir del cráter; estar dentro de esta zona no es seguro. En caso de lluvias fuertes, aléjate del fondo de las barrancas, debido al peligro de flujos de lodo y escombro”.

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