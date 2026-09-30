WhatsApp saca nuevos controles parentales para adolescentes; padres podrán controlar grupos

WhatsApp estrena funciones.

WhatsApp implementó nuevos controles parentales para adolescentes con los que sus tutores podrán gestionar quién puede agregarlos a grupos o ver su foto de perfil y cómo usan funciones como Estados, Canales y Meta AI.

La aplicación explicó que los controles pueden modificarse o desactivarse en cualquier momento y que están protegidos mediante un PIN definido por el padre, madre o tutor.

¿Qué podrán controlar los padres en WhatsApp?

Entre las principales novedades está la posibilidad de decidir quién puede ver la foto de perfil del adolescente y quién puede agregarlo a grupos.

También podrán establecer cómo utiliza los Canales, qué actualizaciones de Estado puede ver y quién puede acceder a las publicaciones que comparte.

Otro de los cambios afecta directamente a Meta AI. Los padres podrán elegir entre la configuración predeterminada para mayores de 13 años y una modalidad más estricta llamada “Contenido limitado”.

Si el adolescente quiere flexibilizar alguna de las configuraciones establecidas, deberá solicitar autorización mediante el PIN configurado por el adulto responsable.

La compañía definió estas herramientas como “flexibles y opcionales”, por lo que cada familia podrá decidir qué nivel de supervisión necesita.

WhatsApp avisará cuando los adolescentes entren o salgan de grupos

Los controles también incorporan alertas relacionadas con la actividad en grupos.

WhatsApp informó que los padres recibirán una notificación cuando el adolescente se una o abandone un grupo.

También serán avisados cuando un grupo en el que participa aumente de forma considerable su número de integrantes.

El objetivo, según la plataforma, es que los adultos puedan mantenerse informados sobre algunas de las interacciones de sus hijos sin acceder directamente al contenido de sus conversaciones.

¿Los padres podrán leer los mensajes de sus hijos?

WhatsApp dejó claro que los controles parentales no permiten leer mensajes privados ni escuchar llamadas. Incluso cuando la supervisión esté activada, las conversaciones personales continúan protegidas mediante cifrado de extremo a extremo.

Esto significa que únicamente las personas que participan en el chat pueden consultar el contenido. WhatsApp asegura que ni siquiera la propia compañía puede ver o escuchar esas comunicaciones.

Por lo tanto, la nueva herramienta se enfoca en la configuración de privacidad y en determinadas funciones de la plataforma, no en vigilar lo que los adolescentes escriben.

WhatsApp ya había lanzado cuentas administradas para menores

Los nuevos controles para adolescentes llegan meses después de que WhatsApp anunciara, en marzo de 2026, las cuentas administradas por padres o tutores dirigidas a preadolescentes.

Ese sistema permite que un adulto vincule su dispositivo con el teléfono del menor y controle aspectos como quién puede contactarlo, los grupos a los que puede entrar y las solicitudes de mensajes provenientes de desconocidos.

En esas cuentas, los ajustes de privacidad también están protegidos por un PIN parental.

La diferencia es que la actualización anunciada ahora está enfocada específicamente en adolescentes y amplía la supervisión hacia herramientas como Estados, Canales y Meta AI.

WhatsApp indicó que los nuevos controles comenzaron a presentarse este 30 de septiembre de 2026 y que su intención es ofrecer a las familias opciones de acompañamiento sin eliminar la privacidad de las conversaciones personales.