“No tengo nada que esconder”: Grecia Quiroz exige a la FGR atraer caso de Carlos Manzo

Grecia Quiroz respondió al requerimiento de la Fiscalía. Foto: Cuartoscuro

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, respondió al requerimiento de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán para entregar los teléfonos celulares de su esposo, asesinado en noviembre de 2025, y sostuvo que no tiene inconveniente en colaborar con la investigación, aunque pidió que sea la Fiscalía General de la República (FGR) la institución que lleve a cabo las diligencias relacionadas con los dispositivos.

La declaración ocurre después de que el vicefiscal de Michoacán, Israel Vega, informó que la Fiscalía estatal prepara un nuevo requerimiento para obtener los teléfonos, considerados necesarios para continuar con los peritajes relacionados con el homicidio. La autoridad señaló que, de persistir la negativa a entregarlos, podrían aplicarse medidas de apremio que incluso contemplan un arresto administrativo o una investigación por presunta obstrucción de la justicia.

¿Qué dijo Grecia Quiroz sobre el celular de Carlos Manzo?

En sus declaraciones, Grecia Quiroz sostuvo que el tema se limita a un dispositivo que, según afirmó, ya fue revisado, y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades.

“En primer lugar, quiero dejar algo muy claro: estamos hablando solamente de un teléfono celular. Ese equipo ya ha sido revisado y, de nuestra parte, no existe ningún inconveniente en colaborar con la justicia y con cualquier investigación que se conduzca conforme a derecho”.

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"En primer lugar, quiero dejar algo muy claro: estamos hablando solamente de un teléfono celular. Ese equipo ya ha sido revisado y, de nuestra parte, no existe ningún inconveniente en colaborar con la justicia y con cualquier… pic.twitter.com/j1BwaGmvc9 — Grecia Quiroz Michoacán 2027 (@GreciaMich2027) September 30, 2026

La alcaldesa cuestionó, sin embargo, la forma en que se ha desarrollado la investigación por el homicidio de su esposo. Según su postura, existen inconsistencias y omisiones que han generado dudas sobre la conducción de la carpeta.

Quiroz también pidió que la FGR atraiga la investigación, al considerar que ello permitiría, desde su perspectiva, contar con una indagatoria imparcial, profesional y transparente.

La Fiscalía estatal ha sostenido que los dispositivos deben ser entregados para continuar con los análisis periciales. Entre las diligencias que busca realizar está la revisión forense de los teléfonos y de la cuenta de WhatsApp de Carlos Manzo para determinar si existieron modificaciones o alteraciones.

Grecia Quiroz cuestiona investigación por homicidio de Carlos Manzo

La presidenta municipal también señaló que le preocupa que, mientras algunas líneas de investigación que ella considera relevantes no avanzan, se concentren esfuerzos en personas relacionadas con el llamado Movimiento del Sombrero.

Esta postura forma parte de los cuestionamientos que Quiroz ha expresado públicamente durante las últimas semanas a raíz de los requerimientos de la Fiscalía.

En su mensaje, la alcaldesa afirmó que no se opone a que se investigue a ninguna persona y sostuvo que las diligencias deben realizarse conforme a derecho.

“Que se investigue todo, a todos y hasta donde tenga que llegar”.

También rechazó que la investigación sea utilizada, según su planteamiento, para fabricar señalamientos o desacreditar al movimiento político y social relacionado con su esposo.

La Fiscalía, por su parte, ha indicado que los celulares forman parte de las diligencias necesarias para continuar con la investigación del homicidio y ha reiterado que deben ser aportados. El 29 de septiembre, el vicefiscal Israel Vega informó que se preparaba un nuevo requerimiento conforme a la ley.

“No tengo nada que esconder”, afirma Grecia Quiroz

Durante sus declaraciones, Quiroz también se refirió a la posibilidad de que las investigaciones alcancen a su persona-. “Yo tengo claro hasta dónde pueden intentar llevar esto: desde buscar mi inhabilitación hasta pretender involucrarme”.

La alcaldesa afirmó que está dispuesta a ser investigada si las autoridades consideran que existen elementos para ello, pero insistió en que cualquier procedimiento debe apegarse a la legislación.

“Si quieren investigarme, que lo hagan conforme a derecho. No tengo nada que esconder”.

La presidenta municipal agregó que no pretende guardar silencio por temor a las posibles consecuencias de las investigaciones y vinculó su postura con la continuidad de la causa política y social que, según dijo, inició su esposo.

Fiscalía advierte posibles medidas de apremio por los celulares

El conflicto sobre los dispositivos se intensificó después de que la FGE de Michoacán reiterara que requiere los teléfonos de Carlos Manzo para continuar con las diligencias.

El vicefiscal Israel Vega explicó que la dependencia enviaría un nuevo requerimiento y que, si no se cumple, las medidas de apremio pueden aumentar. Entre las posibilidades mencionadas por el funcionario están el arresto administrativo y la eventual apertura de una carpeta de investigación por obstrucción de la justicia.

La Fiscalía también ha señalado que analiza distintas líneas relacionadas con el homicidio, incluidas investigaciones financieras vinculadas con personas presuntamente relacionadas con el caso. No obstante, el propio vicefiscal indicó que hasta ahora no se ha acreditado una conexión directa entre determinados flujos financieros y el asesinato de Carlos Manzo.

Grecia Quiroz pide que la FGR atraiga el caso

La alcaldesa ha planteado que la Fiscalía General de la República (FGR) sea la instancia encargada de realizar los análisis de los teléfonos. Días antes, Quiroz informó que gestionaba ante el Gobierno federal que la extracción de información de los dispositivos se realizara ante la FGR.

Su petición ocurre mientras la Fiscalía estatal mantiene el requerimiento para obtener los equipos y sostiene que son necesarios para continuar con las pruebas periciales.

La investigación por el homicidio de Carlos Manzo, ocurrido en noviembre de 2025, continúa abierta. Mientras las autoridades buscan avanzar con los peritajes y demás diligencias, Grecia Quiroz mantiene su postura de colaborar con la justicia, pero insiste en que el procedimiento relacionado con los celulares y el resto de la investigación debe realizarse conforme a derecho.

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