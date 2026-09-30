Deportaciones a un tercer país siguen, pero la Corte Suprema se prepara para decidir en diciembre

Se trata de una pausa temporal, mientras los jueces estudian el caso. Foto: AFP

La Corte Suprema de Estados Unidos permitió que el gobierno siga deportando a inmigrantes a países que no son el suyo, mientras revisa a fondo si esa política es legal en una audiencia programada para diciembre, según la orden publicada por la Corte Suprema.

La decisión afecta a personas que tienen una orden final de deportación y a quienes el gobierno puede enviar a un país con el que no tienen ningún vínculo, como México, El Salvador o varias naciones de África. Un juez federal de Massachusetts había determinado que antes de enviarlas se les debía avisar y dar la oportunidad de decir si temen ser perseguidas o torturadas en ese lugar, pero esa decisión queda en pausa mientras la Corte resuelve.

Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson votaron en contra de pausar el fallo del juez, y el caso se resolverá hasta después de escuchar a ambas partes en diciembre.

¿Qué decidió la Corte Suprema y por qué las deportaciones pueden seguir?

El pasado 29 de septiembre, la Corte aceptó la petición del gobierno de Donald Trump de suspender la sentencia del juez federal Brian Murphy, quien en febrero de 2026 declaró ilegal la manera en que se estaban haciendo estas deportaciones. Un tribunal federal de apelaciones había confirmado casi todo ese fallo el 18 de septiembre y, cinco días después, levantó la pausa que lo mantenía congelado, lo que obligó al gobierno a frenar varios vuelos.

La decisión de la Corte no aclaró si la política es legal o no. De igual manera, se determinó que se trata de una pausa temporal: mientras los jueces estudian el caso, el gobierno puede seguir deportando con sus propias reglas, y esa pausa se mantendrá hasta que la Corte publique su fallo final.

En la solicitud que el gobierno presentó ante la Corte, el procurador general John Sauer argumentó que estas deportaciones son una herramienta esencial para sacar del país a ciertos extranjeros, entre ellos algunas personas con antecedentes penales graves. El gobierno también aseguró que, cuando el fallo del juez volvió a aplicarse, canceló un vuelo con 70 personas a bordo y retiró a casi 150 de vuelos que iban a por lo menos cuatro países.

¿Qué es una deportación a un tercer país y a quiénes puede afectar?

Una deportación a un tercer país ocurre cuando el gobierno envía a una persona a una nación que no es la suya ni la que se mencionó en su proceso migratorio. Puede pasar, por ejemplo, cuando el país de origen se niega a recibir a sus ciudadanos o cuando Estados Unidos acuerda con otro gobierno que acepte a personas de otras nacionalidades.

El grupo protegido por la demanda, según el fallo del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, incluye a personas que cumplen estas condiciones:

Tienen una orden final de deportación , es decir, su proceso migratorio ya terminó con la orden de salir del país

, es decir, su proceso migratorio ya terminó con la orden de salir del país El gobierno las deportó o planea deportarlas a partir del 18 de febrero de 2025

El país al que las envían no fue nombrado en su proceso migratorio ni se les informó por escrito como posible destino

México tiene un peso importante en estas deportaciones. El gobierno reportó 7 mil 257 deportaciones a México de personas que no son mexicanas desde enero de 2025. Los abogados de los inmigrantes, en su respuesta ante la Corte, citaron un cálculo de más de 25 mil personas enviadas a por lo menos 28 países en 2025 y 2026. Entre esos países están El Salvador, Sudán del Sur, Esuatini, Ruanda, Ghana y Guinea Ecuatorial, y algunas personas terminaron detenidas por largos periodos o en cárceles como el CECOT salvadoreño.

¿Qué protecciones había pedido el juez y cuáles quedan en pausa?

El juez Murphy determinó en su sentencia que las personas tienen derecho a un aviso real antes de ser enviadas a un país desconocido y a una oportunidad real de explicar si corren peligro ahí. Antes, en abril de 2025, el mismo juez había fijado reglas más concretas, que la Corte Suprema pausó dos meses después:

Un aviso por escrito, en un idioma que la persona entienda, sobre el país al que sería enviada

Al menos 10 días para decir que tiene miedo de ser torturada o perseguida en ese país

Aviso de al menos 72 horas antes de la entrevista sobre ese miedo, con derecho a tener un abogado presente

Al menos 15 días para pedir que se reabra su caso si la entrevista no salía a su favor

Con la nueva pausa de la Corte, siguen aplicando las reglas internas del gobierno, que son mucho más rápidas. De acuerdo con un memorándum de ICE de julio de 2025, si el país que recibe a la persona promete no perseguirla ni torturarla y el Departamento de Estado considera creíble esa promesa, la deportación puede hacerse sin más trámites.

Cuando no existe esa promesa, ICE entrega un aviso y espera por lo general 24 horas, aunque en casos que considere urgentes puede deportar a la persona solo seis horas después de avisarle, siempre que haya tenido la oportunidad de hablar con un abogado. La entrevista sobre el miedo solo ocurre si la persona lo dice por su cuenta, y para evitar la deportación debe demostrar que es más probable que no que sufrirá persecución o tortura, un estándar más exigente que el que había fijado el juez en 2025.

ÚLTIMA HORA: La Corte Suprema de EE.UU. acaba de fallar a favor del presidente Trump para REANUDAR deportaciones rápidas de inmigrantes ilegales a terceros países por ahora, 6-3 pic.twitter.com/BgLCbh390w — Javi🇨🇺 (@JaviXCubaLibre) September 29, 2026

¿Qué se discutirá en diciembre y qué podría cambiar para los migrantes?

La Corte pidió a ambas partes presentar argumentos sobre si el juez de Massachusetts tenía facultades para decidir el caso y proteger a todo un grupo de inmigrantes a la vez, y sobre si las reglas del gobierno violan la ley migratoria, la Constitución o las normas contra la tortura. La fecha exacta de la audiencia no se ha publicado, y el fallo suele llegar meses después de que los jueces escuchan a las partes.

El resultado puede ir en varias direcciones:

Si la Corte le da la razón al gobierno , las reglas actuales quedarían firmes, con avisos de entre seis y 24 horas y sin trámites adicionales cuando exista la promesa de otro país

, las reglas actuales quedarían firmes, con avisos de entre seis y 24 horas y sin trámites adicionales cuando exista la promesa de otro país Si la Corte le da la razón a los migrantes , volvería a aplicarse la sentencia del juez Murphy, con aviso previo y una oportunidad real de explicar el peligro

, volvería a aplicarse la sentencia del juez Murphy, con aviso previo y una oportunidad real de explicar el peligro La Corte también podría decidir solo que el juez no tenía facultades para proteger a todo el grupo, sin pronunciarse sobre si la política es legal, y su sentencia dejaría de cubrir a todas estas personas a la vez

Esta es la tercera vez que la Corte Suprema permite continuar estas deportaciones mientras avanza el caso, después de dos decisiones similares en 2025. La nueva petición del gobierno de Trump a la Corte Suprema llegó apenas un día después de que el tribunal de apelaciones levantó la pausa sobre el fallo del juez.

¿Qué pueden hacer las personas que podrían verse afectadas?

Las personas con una orden final de deportación son las más expuestas mientras la Corte decide, porque el tiempo entre el aviso y la salida del país puede ser de apenas unas horas. Por eso, prepararse antes de que llegue ese aviso puede hacer la diferencia.

Quien no tiene abogado puede buscar ayuda gratuita en la lista de proveedores de servicios legales sin costo de la EOIR, organizada según la corte de inmigración donde atienden. Contar con representación antes de que llegue un aviso es clave en un proceso tan rápido.

También conviene tener a la mano, y compartir con un familiar de confianza, algunos datos y documentos básicos:

El número de extranjero (A-number) y copia de la orden de deportación

El nombre y teléfono de un abogado o de una organización de ayuda legal

Cualquier prueba del peligro que la persona enfrentaría en otros países, sobre todo si ya había solicitado o recibido protección en Estados Unidos

El dato de si en su caso se le negó o se le concedió alguna protección, como el asilo o la protección contra la tortura

Otras opciones ante una inminente deportación

Si la persona recibe un aviso de deportación a un país que no es el suyo, decir claramente y de inmediato que tiene miedo de ser enviada a ese lugar es lo que activa la entrevista. Los familiares que pierden contacto con alguien detenido pueden buscarlo en el localizador de detenidos de ICE con su A-number o con su nombre completo, en ambos casos junto con su país de nacimiento.

Por último, en un tema tan cambiante también circulan fraudes. Las personas que se hacen pasar por abogados han dejado a familias sin defensa, como en el caso de una madre y su hija detenidas en Charlotte, así que vale la pena confirmar que cualquier representante esté autorizado. Quienes aún no tienen una orden final y buscan protección pueden informarse sobre las formas de pedir asilo en Estados Unidos antes de que su caso avance.

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