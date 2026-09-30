Suspenden ejecución de Christa Pike en Tennessee; corte revisará denuncias de abuso sexual en su infancia

Christa Pike. Foto: AFP



Una corte federal de apelaciones suspendió este miércoles la ejecución de Christa Gail Pike en Tennessee, aproximadamente una hora antes de que comenzara, para revisar si sus denuncias de abuso sexual y violación durante su infancia fueron consideradas de manera completa antes de que fuera condenada a muerte.

Pike, de 50 años, permanece condenada por el asesinato de una compañera de clase cometido en 1995, cuando tenía 18 años.

La suspensión ocurrió alrededor de las 9:00 horas locales, cuando los testigos ya se habían reunido en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville. Por ahora, no estaba claro si el fiscal general de Tennessee apelaría la decisión ni cuánto tiempo podría retrasarse la ejecución, informó Associated Press (AP).

Pike estaba programada para recibir la inyección letal este miércoles a las 10:00 horas locales, de acuerdo con Agence France-Presse (AFP). Su ejecución habría sido la primera de una mujer en Tennessee desde 1820, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

¿Por qué suspendieron la ejecución de Christa Pike?

Los jueces federales señalaron que quieren revisar si las denuncias de abuso sexual y violación que Pike sufrió durante su infancia fueron consideradas en su totalidad antes de que recibiera la condena a muerte.

Sus abogados y partidarios han sostenido que la pena capital no debería aplicarse por un delito cometido cuando Pike tenía 18 años, debido a una infancia marcada por abusos sexuales y negligencia, además de una enfermedad mental que no había sido tratada en ese momento.

El defensor federal adjunto Stephen Ferrell afirmó que Pike sufrió abusos sexuales desde que era niña y que fue violada a los 11 y 17 años. También señaló que durante la etapa de sentencia los abogados no presentaron al jurado información que consideraba relevante sobre ese pasado ni argumentaron que su edad debía tomarse en cuenta.

Christa Pike fue condenada por un asesinato cometido en 1995

Pike tenía 18 años cuando fue condenada por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrido en un programa de formación profesional para jóvenes en Knoxville. Según los fiscales, Pike temía que Slemmer fuera una rival sentimental y la atrajo a una zona apartada, donde junto con su novio la torturó y asesinó.

El caso provocó atención nacional por la brutalidad del crimen. El cuerpo de Slemmer fue encontrado con una estrella de cinco puntas grabada en el pecho, símbolo asociado con el satanismo. El novio de Pike, Tadaryl Shipp, tenía 17 años al momento del asesinato y fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional.

Pike no ha negado su responsabilidad en el asesinato. En una declaración incluida en su petición de clemencia, reconoció la gravedad de lo ocurrido y expresó arrepentimiento por haberle quitado la vida a Slemmer.

Gobernador de Tennessee rechazó concederle clemencia

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, había anunciado que no concedería la clemencia solicitada por Pike. Sus abogados también habían acudido a la Corte Suprema de Estados Unidos para intentar detener la ejecución.

Según AFP, la Corte Suprema rechazó el martes una solicitud de última hora para suspender la ejecución, en la que se argumentaba que los problemas de salud mental de Pike y una afección sanguínea podían provocarle un sufrimiento innecesario durante la inyección letal.

Además, un grupo de expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas pidió al gobierno de Estados Unidos y a las autoridades de Tennessee detener la ejecución y conmutar la sentencia de muerte.

¿Por qué el caso de Christa Pike generó debate sobre la pena de muerte?

El caso también abrió un debate sobre la aplicación de la pena capital a personas que cometieron delitos a edades muy jóvenes. Los abogados de Pike argumentaron que tenía 18 años cuando cometió el asesinato y que padecía problemas de salud mental que no habían sido diagnosticados en ese momento.

De acuerdo con AP, Pike fue una de las mujeres más jóvenes enviadas al corredor de la muerte. Su caso también fue comparado con el de Shipp, quien tenía 17 años cuando ocurrió el asesinato y recibió una condena distinta debido a su edad.

Las ejecuciones de mujeres son poco frecuentes en Estados Unidos. Desde 1976, 18 mujeres han sido ejecutadas en el país, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

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