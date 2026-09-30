¿Pediste la Green Card para tu esposa o hijos? Revisa las nuevas fechas de octubre

Green Card. Foto Encato.

Si llevas meses —o incluso años— esperando que avance la Green Card de tu esposa, esposo o alguno de tus hijos, octubre merece una revisión cuidadosa. El Departamento de Estado publicó el nuevo Boletín de Visas de octubre de 2026, que entra en vigor el 1 de octubre y actualiza las fechas para las peticiones familiares. Hay movimientos importantes y, para ciertas familias, una señal especialmente favorable.

El boletín marca además el comienzo del año fiscal 2027, cuando Estados Unidos recibe una nueva asignación anual de visas de inmigrante. Eso permite que algunas fechas avancen, aunque no significa que todas las personas en espera puedan obtener inmediatamente la residencia permanente.

¿Qué cambia para la Green Card de esposas e hijos de residentes permanentes?

Aquí está uno de los datos que más llama la atención.

La categoría F2A, destinada a cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de residentes permanentes, aparece como “Current” (C) en la tabla de Dates for Filing de octubre.

¿En palabras más sencillas? El Departamento de Estado explica que cuando una categoría aparece con una “C”, las solicitudes pueden presentarse sin importar la fecha de prioridad, siempre que se cumplan los demás requisitos.

Para quienes realizan el trámite consular, el boletín indica que una persona cuya fecha de prioridad sea anterior a la fecha establecida puede reunir y presentar la documentación requerida al National Visa Center (NVC) después de recibir las instrucciones correspondientes. En F2A, al aparecer “Current”, no existe en octubre una fecha límite en esa tabla.

Pero cuidado: poder presentar documentos no significa que la Green Card esté lista para aprobarse.

¿Cuáles son las fechas finales para esposas e hijos en octubre?

Hay que mirar una segunda tabla: Final Action Dates. Esta determina cuándo existe un número de visa disponible para que el caso pueda llegar a su aprobación final.

En octubre de 2026, la fecha de acción final de F2A queda así:

México: 22 de marzo de 2026.

22 de marzo de 2026. Resto de países, incluidos China, India y Filipinas: 22 de septiembre de 2026.

El cambio resulta especialmente visible al compararlo con septiembre. El boletín anterior colocaba la fecha F2A en 22 de agosto de 2025 para México y 22 de agosto de 2026 para la mayoría de los demás países.

Eso supone un avance considerable para los casos mexicanos.

¿Qué pasa si pediste la Green Card para un hijo adulto?

Aquí la categoría cambia y conviene no confundirse.

F2B corresponde a hijos e hijas solteros de residentes permanentes que tienen 21 años o más. Para México, la fecha de acción final de octubre queda en 15 de mayo de 2010, mientras la fecha para presentar documentación avanza hasta el 22 de marzo de 2011.

Para la mayoría de los demás países, F2B tiene una fecha de acción final del 22 de agosto de 2019 y una fecha para presentar solicitudes del 1 de septiembre de 2019.

La diferencia deja algo bastante claro: dos hijos de un residente permanente pueden enfrentar esperas radicalmente distintas dependiendo de su edad, estado civil y país aplicable.

¿Cómo sabes si las nuevas fechas de octubre te benefician?

Busca primero tu priority date o fecha de prioridad, que normalmente corresponde a la fecha en que USCIS recibió correctamente la petición familiar. Después identifica tu categoría y compárala con el Boletín de Visas.

El Departamento de Estado establece que, cuando aparece una fecha específica, tu fecha de prioridad debe ser anterior a la publicada para que el caso pueda avanzar conforme a esa tabla.

Y hay otro detalle esencial si estás dentro de Estados Unidos y buscas presentar el Formulario I-485 para ajustar tu estatus: no basta con mirar el boletín. USCIS determina cada mes cuál de las dos tablas debes utilizar para presentar tu solicitud.

Ese pequeño detalle puede cambiar completamente lo que puedes hacer en octubre.

Después de una espera que para muchas familias se mide en años y no en meses, cada movimiento del calendario importa. Octubre trae avances, especialmente en F2A, pero tu fecha de prioridad sigue siendo la llave para entender si ese movimiento realmente llegó hasta tu caso.

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