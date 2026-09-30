¿Quién es Carlos Torres y qué cargos ha ocupado? OFAC lo señala por presunto apoyo al Cártel de Sinaloa

Trayectoria de Carlos Torres, acusado en EE: UU. Foto: home.treasury.gov

Carlos Alberto Torres Torres es un político de Baja California que desarrolló parte de su trayectoria en el Partido Acción Nacional (PAN), ocupó cargos de elección popular y administrativos, posteriormente se incorporó a Morena y también participó en proyectos de regeneración urbana en la entidad. El 29 de septiembre de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. lo incluyó entre las personas designadas por su presunta vinculación con una red relacionada con el Cártel de Sinaloa.

Carlos Torres y sus primeros cargos en el PAN

Torres inició su actividad política en el PAN desde joven. De acuerdo con un documento del propio partido, fue secretario nacional de Acción Juvenil entre 2001 y 2004. También tuvo responsabilidades dentro de la estructura juvenil panista en Baja California.

Entre 2003 y 2006 fue diputado federal suplente durante la LIX Legislatura. Posteriormente, en 2006, llegó a la Cámara de Diputados como legislador por el principio de representación proporcional, postulado por el PAN, para integrar la LX Legislatura, correspondiente al periodo 2006-2009.

Durante esa etapa participó en distintas comisiones, entre ellas:

Juventud y Deporte

Seguridad Pública

Promoción del Acceso Digital a los Mexicanos

Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

También presidió la Comisión Especial para la Promoción del Acceso Digital a los Mexicanos.

Fue candidato a la alcaldía de Tijuana en 2010

En 2010, Carlos Torres fue candidato a la Presidencia Municipal de Tijuana por la coalición Alianza por Baja California. La candidatura fue respaldada por PAN, Nueva Alianza y Partido Encuentro Social.

El Instituto Estatal Electoral de Baja California documentó su participación en ese proceso electoral. Torres perdió la elección frente al priista Carlos Bustamante Anchondo.

Delegado de Sedesol y director del Seguro Popular

Después de la elección de 2010, Torres pasó a la administración pública federal. Fue delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Baja California durante el gobierno de Felipe Calderón. Los registros contemporáneos lo identifican en ese cargo durante ese periodo.

Posteriormente ocupó la dirección general del Régimen de Protección Social en Salud (REPSS) de Baja California, organismo relacionado con la operación estatal del Seguro Popular.

La auditoría de la Cuenta Pública 2014 señala que Torres fungió como director general de esa entidad durante todo ese ejercicio.

Diputado local y presidente del Congreso de Baja California

En las elecciones locales de 2016, Torres regresó a la actividad electoral y obtuvo una diputación local por el Distrito XIII.

Durante la XXII Legislatura del Congreso de Baja California formó parte de la Junta de Coordinación Política y ocupó la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso estatal. Su periodo como diputado local correspondió a 2016-2019.

Ruptura con el PAN y posterior llegada a Morena

En 2019, Torres rompió con el PAN después de respaldar, junto con otros diputados, una reforma constitucional que buscaba ampliar de dos a cinco años el periodo de gobierno de Jaime Bonilla Valdez.

El PAN inició un procedimiento de expulsión contra los legisladores que apoyaron la reforma. La expulsión de Torres quedó consumada en agosto de 2019, de acuerdo con los registros de la época.

Su incorporación formal a Morena ocurrió años después, en febrero de 2025. Por ello, la secuencia partidista documentada es: salida del PAN en 2019 y posterior incorporación a Morena en 2025.

Participación en proyectos urbanos de Baja California

Durante el Gobierno municipal de Marina del Pilar Ávila Olmeda en Mexicali, Torres participó en el proyecto de regeneración del Centro Histórico.

En agosto de 2020, el Ayuntamiento de Mexicali lo identificó como Coordinador del Proyecto Centro Histórico, con participación en acciones relacionadas con espacios públicos, culturales y urbanos.

Posteriormente, durante el Gobierno estatal de Marina del Pilar, fue presentado como coordinador de Proyectos de Regeneración de Espacios Públicos de Baja California.

Entre los proyectos en los que participó se encuentra el Parque Esperanto de Tijuana, así como acciones de regeneración en Mexicali, incluido el Parque Laguna México. La administración estatal señaló que esta función era honoraria y sin sueldo.

También participó en el Ayuntamiento de Tijuana como Coordinador Honorario de Proyectos Estratégicos, función que el Gobierno municipal confirmó públicamente en 2025.

Matrimonio con Marina del Pilar

Carlos Torres contrajo matrimonio con Marina del Pilar Ávila Olmeda el 20 de septiembre de 2019, cuando ella era alcaldesa electa de Mexicali.

La relación tuvo relevancia política debido a que Torres posteriormente participó en proyectos durante administraciones encabezadas por Ávila Olmeda, primero en Mexicali y después en el Gobierno de Baja California. En octubre de 2025, Marina del Pilar confirmó que ambos estaban en proceso de divorcio. Para septiembre de 2026, ambos son referidos públicamente como exesposos.

Revocación de su visa de EE. UU.

En mayo de 2025, Estados Unidos revocó la visa de Carlos Torres.

La propia OFAC señaló posteriormente que el Departamento de Estado había tomado esa medida y la relacionó, según la versión del Gobierno estadounidense, con una presunta afiliación y trabajo en favor del Cártel de Sinaloa. La revocación de la visa corresponde a una medida del Departamento de Estado de 2025, mientras que la designación financiera de septiembre de 2026 corresponde a OFAC y al Departamento del Tesoro.

¿Por qué OFAC sancionó a Carlos Torres?

El 29 de septiembre de 2026, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció la designación de 21 personas y 25 entidades relacionadas, según Washington, con redes del Cártel de Sinaloa. Entre las personas designadas se encuentra Carlos Alberto Torres Torres.

OFAC lo describe como un operador político vinculado al Cártel de Sinaloa y sostiene que mantenía una alianza con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, a quien identifica como dirigente de Los Rusos, una facción de Los Mayos con presencia en Mexicali.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Torres habría utilizado su influencia política para facilitar actividades del grupo y protegerlo de intervenciones gubernamentales y de las fuerzas de seguridad en Baja California.

OFAC también afirma que Torres habría recibido pagos mensuales de Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, para permitir que el Cártel de Sinaloa operara con relativa impunidad en el estado. Estos señalamientos corresponden a la versión de las autoridades estadounidenses y deben atribuirse a OFAC.

¿Qué cargos ha ocupado Carlos Torres?

La trayectoria documentada de Carlos Torres incluye cargos partidistas, legislativos y administrativos:

Secretario nacional de Acción Juvenil del PAN entre 2001 y 2004

Diputado federal suplente entre 2003 y 2006

Diputado federal de representación proporcional entre 2006 y 2009

Presidente de una comisión especial en la Cámara de Diputados

Candidato a la Presidencia Municipal de Tijuana en 2010

Delegado de Sedesol en Baja California

Director general del REPSS, relacionado con el Seguro Popular, en Baja California

Diputado local por el Distrito XIII entre 2016 y 2019

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Baja California

Coordinador del Proyecto Centro Histórico de Mexicali

Coordinador de Proyectos de Regeneración de Espacios Públicos de Baja California

Coordinador Honorario de Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Tijuana

Militante del PAN y posteriormente integrante de Morena

A partir del 29 de septiembre de 2026, a esta trayectoria se suma su designación por OFAC, que lo señala por presunto apoyo a una red vinculada con el Cártel de Sinaloa. Posteriormente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a las personas y empresas señaladas por OFAC a la Lista de Personas Bloqueadas, como medida preventiva de carácter administrativo.

La designación estadounidense no equivale por sí misma a una sentencia judicial. La UIF ha señalado en casos de este tipo que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida preventiva y administrativa y no una determinación definitiva de responsabilidad penal.

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