Trump afirma en la ONU que “México es el epicentro de la violencia de los cárteles”

Trump en la Asamblea General de la ONU. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes 22 de septiembre de 2026, durante su participación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que “México es el epicentro de la violencia de los cárteles” y sostuvo que el país debe recuperar el control de su territorio.

Trump: Mexico is the epicenter of the cartel violence. It is UNACCEPTABLE for the United States to share a 2,000 mile border with a territory controlled by enemy cartels." pic.twitter.com/fZrQwn20hB — TheBlaze (@theblaze) September 22, 2026

El mandatario estadounidense también se refirió a las acciones contra las organizaciones criminales, la relación entre su gobierno y el de México, así como al posible uso de la fuerza militar para proteger los intereses de Estados Unidos en América Latina.

“México es el epicentro de la violencia de los cárteles”: Trump

Durante su intervención en la Asamblea General de la ONU, Donald Trump señaló a México como el centro de la violencia relacionada con los cárteles y cuestionó la situación de seguridad en la frontera entre ambos países.

“México es el epicentro de la violencia de los cárteles, lamentablemente. Es inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de 2 mil millas con un territorio controlado por cárteles enemigos. Por lo tanto, México debe recuperar el control de su suelo de los enemigos de la humanidad” Donald Trump, presidente de EE.UU.

Con esta declaración, Trump hizo referencia a la presencia de organizaciones criminales en territorio mexicano y planteó la recuperación del control territorial como una de las acciones que, desde su perspectiva, deben llevarse a cabo.

Trump señala que miembros de cárteles deben ser “ejecutados, exiliados o detenidos”

En el mismo contexto de su intervención, el mandatario estadounidense se refirió a las medidas que, según su postura, deben aplicarse contra los integrantes de los cárteles.

Manifestó que los miembros de estas organizaciones criminales deben ser “ejecutados, exiliados o detenidos”, al referirse a las acciones para enfrentar a los grupos delictivos.

"The cartels are the ISIS of the Western Hemisphere."



President Trump delivers a stark warning about the threat posed by drug cartels, describing them as enemies "at war with civilization" and pointing to murder, rape, torture and extortion as instruments of terror.



Trump says… pic.twitter.com/yyAGcOvf9c — FOX Business (@FoxBusiness) September 22, 2026

Sus declaraciones se centraron en la seguridad regional, el combate a las organizaciones criminales y la necesidad de actuar contra quienes, de acuerdo con su planteamiento, representan una amenaza para los intereses estadounidenses.

Trump destaca buena relación con el Gobierno de México y señala “avances”

Aunque previamente se refirió a México como el epicentro de la violencia de los cárteles, Donald Trump afirmó que existe una relación positiva con las autoridades mexicanas y mencionó avances en la cooperación entre ambos países.

“La seguridad y la protección llegarán a México. Me llena de orgullo decirles que tenemos una muy buena relación con el Gobierno mexicano. Hemos logrado grandes avances, verdaderamente grandes avances con México. Ellos tampoco quieren a los cárteles. Y cuando llegue ese día, toda esta región será un lugar mejor, más seguro y más hermoso para vivir y prosperar” Donald Trump, presidente de EE.UU.

El mandatario estadounidense vinculó estos avances con los esfuerzos para enfrentar a los cárteles y expresó que el Gobierno mexicano tampoco quiere la presencia de estas organizaciones criminales.

Trump amenaza con usar la fuerza militar en Latinoamérica si ve amenazados sus intereses

En otro momento de su intervención ante la Asamblea General de la ONU, Trump planteó la posibilidad de utilizar la fuerza militar para proteger los intereses nacionales de Estados Unidos en América Latina y el hemisferio occidental.

President Trump addresses the military operation that captured Venezuelan President Nicolas Maduro in January, stating that "the United States will no longer permit threats to America to gain a foothold anywhere in the western hemisphere." https://t.co/10WgaXxOOX pic.twitter.com/HOaXXsDMRM — ABC News (@ABC) September 22, 2026

Sostuvo que su gobierno no permitirá que las amenazas contra Estados Unidos avancen en la región y mencionó la capacidad militar de su país como una herramienta para proteger sus intereses.

“Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra América ganen terreno en ningún lugar del hemisferio occidental. Y, de ser necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para asegurar los vitales intereses nacionales de Estados Unidos” Donald Trump, presidente de EE.UU.

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