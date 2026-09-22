Ataques a refinerías rusas ponen presión sobre los 220 mil barriles de diésel que México compra a EE. UU.

Diésel de EE. UU. incrementa su valor. Fotos: AFP/Cuartoscuro

México importó durante el primer semestre de 2026 un promedio cercano a 220 mil barriles diarios de diésel y destilados desde Estados Unidos, volumen equivalente a aproximadamente 35 millones de litros cada día, de acuerdo con datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA).

El flujo de diésel proveniente de Estados Unidos mantiene un peso importante en el abastecimiento de combustibles de México. Durante 2025, el promedio también rondó los 220 mil barriles diarios, con lo que el país fue el principal destino de las exportaciones estadounidenses de destilados y recibió alrededor de 17% del diésel y productos destilados que EE. UU. vendió al exterior.

Los registros mensuales de la EIA muestran variaciones en los envíos durante los primeros seis meses de 2026:

Enero: 186 mil barriles diarios

Febrero: 220 mil barriles diarios

Marzo: 166 mil barriles diarios

Abril: 192 mil barriles diarios

Mayo: 268 mil barriles diarios

Junio: 288 mil barriles diarios

El promedio de enero a junio fue de aproximadamente 220 mil barriles diarios, equivalentes a unos 34.9 millones de litros de diésel y destilados al día. Si ese ritmo se mantuviera durante un año completo, representaría alrededor de 12 mil 770 millones de litros.

¿Cuánto diésel necesita México en 2026?

La Secretaría de Energía proyectó para 2026 una demanda nacional de diésel de 360.8 mil barriles diarios.

Al comparar ambas cifras, el volumen enviado por Estados Unidos durante el primer semestre equivale aproximadamente a 61% de esa demanda proyectada. Sin embargo, esta relación no debe interpretarse como una participación oficial de 61% de las importaciones, debido a las diferencias entre las clasificaciones estadísticas utilizadas.

La cifra permite dimensionar el volumen de diésel que México recibe desde Estados Unidos y la relevancia que tienen los movimientos del mercado estadounidense para el suministro de combustibles en el país.

Precio del diésel en Estados Unidos sube en septiembre de 2026

El mercado estadounidense enfrenta presión sobre los destilados, entre ellos el diésel. La EIA reportó que el precio promedio nacional del combustible alcanzó 6.285 dólares por galón durante la semana del 14 de septiembre de 2026.

La semana anterior, el precio promedio había sido de 5.967 dólares por galón.

Con un tipo de cambio de 17.2203 pesos por dólar, el precio de 6.285 dólares por galón equivale aproximadamente a 28.6 pesos por litro.

De acuerdo con la EIA, el incremento se relaciona con una combinación de precios elevados del crudo y un mercado mundial de destilados con suministros ajustados.

Al 11 de septiembre, las existencias estadounidenses de destilados se ubicaron en alrededor de 107.9 millones de barriles.

Ataques a refinerías rusas presionan al mercado mundial

La disponibilidad internacional de diésel también enfrenta presión por afectaciones a infraestructura petrolera.

El 20 de septiembre de 2026, un ataque atribuido a Ucrania afectó la refinería de Moscú de Gazprom Neft. De acuerdo con información reportada por Reuters, dos de sus principales unidades de destilación resultaron dañadas y su reparación podría tardar varias semanas.

La instalación procesó 11.6 millones de toneladas de crudo durante 2024 y produjo aproximadamente 3.2 millones de toneladas de diésel.

Las afectaciones a refinerías rusas reducen capacidad disponible para producir combustibles y pueden retirar barriles del mercado internacional. El efecto sobre Estados Unidos y México no deriva de una dependencia directa del diésel ruso, sino de la reducción de la oferta disponible y de una mayor competencia por los cargamentos que se mantienen en el mercado.

La combinación de interrupciones en distintos centros productores y refinadores, junto con otros conflictos y problemas de suministro, mantiene presión sobre el mercado mundial del diésel.

México mantiene el diésel alrededor de 27 pesos por litro

Mientras el precio promedio del diésel en Estados Unidos se aproxima a 29 pesos por litro, el Gobierno mexicano mantiene una estrategia para contener el precio nacional alrededor de 27 pesos por litro.

El esquema contempla un acuerdo voluntario con estaciones de servicio y estímulos fiscales.

En julio, la Secretaría de Energía informó que 8 mil 603 estaciones de servicio estaban adheridas al acuerdo, equivalente a 84% del sector. En ese momento, el precio nacional referente se mantenía por debajo de 27 pesos por litro.

La estrategia busca amortiguar en el mercado nacional los movimientos que registra el precio internacional de los combustibles.

Hacienda aplica estímulo de 100% al IEPS del diésel

Para el periodo comprendido entre el 19 y el 25 de septiembre de 2026, la Secretaría de Hacienda estableció un estímulo fiscal de 100% al IEPS del diésel.

El estímulo equivale a 7.3634 pesos por litro, por lo que la cuota de IEPS aplicada al diésel queda en cero durante ese periodo.

Además, Hacienda estableció un estímulo complementario de 1.8361 pesos por litro.

En conjunto, ambos mecanismos representan un apoyo fiscal de 9.1995 pesos por cada litro de diésel sujeto al esquema durante esa semana.

Esta cantidad no significa que el Gobierno entregue directamente 9.1995 pesos en efectivo por cada litro. Se trata principalmente de mecanismos fiscales mediante los cuales se reduce o compensa la carga tributaria para amortiguar el efecto de los precios internacionales.

¿Cómo puede afectar a México el precio internacional del diésel?

La relevancia de los ataques a refinerías rusas para México está relacionada con su posible efecto sobre el precio internacional de los destilados.

México recibe grandes cantidades de diésel desde Estados Unidos. Si disminuye la oferta internacional, puede aumentar el costo de reposición para las refinerías y comercializadores estadounidenses. Ese incremento puede trasladarse al precio de los combustibles que México compra a Estados Unidos.

El proceso puede involucrar distintos efectos sobre el mercado:

Menor oferta internacional de destilados

Aumento del precio del diésel en Estados Unidos

Mayores costos de importación para México

Mayor presión sobre el esquema fiscal utilizado para contener el precio nacional

El diésel también tiene un uso extendido en actividades económicas como el transporte de carga y pasajeros, la agricultura, la construcción y la operación de maquinaria.

Por ello, un incremento sostenido en el precio del combustible puede aumentar los costos de transporte y distribución de mercancías, además de generar presiones sobre los gastos de distintas actividades productivas.

El volumen de 220 mil barriles diarios que Estados Unidos envió en promedio a México durante el primer semestre de 2026 representa unos 34.9 millones de litros diarios, mientras que el mercado estadounidense registra precios elevados y el mercado mundial enfrenta restricciones en la oferta de destilados.

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