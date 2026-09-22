Economía mexicana crece 2.5% en agosto; ¿Qué industrias están detrás del avance?
Las actividades secundarias y terciarias subieron un 2.7% y 2.6% anual.
La economía de México creció un 2.5% anual en agosto de este 2026, impulsada principalmente por las actividades secundarias que engloban a industrias como la alimentaria, de construcción y manufacturera, de acuerdo con una estimación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Para ese mes, se estimó un crecimiento anual del 2.5% en el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE). Sin embargo, el crecimiento solo fue del 0.1 % en comparación con el mes anterior.
De forma específica, las actividades secundarias registraron un incremento del 2.7% anual, siendo mayor al 2.4% registrado en julio. A nivel mensual, aumentaron un 0.2 % en agosto, cuando su crecimiento en julio fue del 0.5%.
Las actividades secundarias engloban a estas industrias:
- Alimentaria
- Automotriz
- Construcción
- Electrónica
- Farmacéutica
- Generación y distribución de energía
- Metalúrgica
- Maquinaria
- Manufactura de muebles
- Textil
- Química
Crecimiento de actividades terciarias
En cambio, las actividades terciarias crecieron un 2.6 % anual en agosto, lo cual es menor al aumento del 2.9 % identificado en julio.
Asimismo, crecieron un 0.1 % mensual en agosto, una tasa mucho menor al aumento del 0.6 % identificado en julio.
Entre las actividades terciarias se encuentran:
- Comercio
- Educación
- Medios y entretenimiento
- Restaurantes
- Reparación y mantenimiento
- Servicios financieros
- Salud
- Servicios profesionales, inmobiliarios y administrativos
- Servicios públicos
- Servicios culturales
- Transporte
- Turismo
- Telecomunicaciones
- Tecnologías de información
La información del Inegi corresponde a una estimación preliminar y no a los datos definitivos.
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