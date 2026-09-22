Economía mexicana crece 2.5% en agosto; ¿Qué industrias están detrás del avance?

| 10:12 | Bryan Rivera González | UnoTV

Las actividades secundarias y terciarias subieron un 2.7% y 2.6% anual.
Economía de México crece 2.5% en agosto 2026; ¿Qué industrias están detrás del avance?
Se registro un aumento en industrias y servicios. Foto: Cuartoscuro.

La economía de México creció un 2.5% anual en agosto de este 2026, impulsada principalmente por las actividades secundarias que engloban a industrias como la alimentaria, de construcción y manufacturera, de acuerdo con una estimación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Para ese mes, se estimó un crecimiento anual del 2.5% en el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE). Sin embargo, el crecimiento solo fue del 0.1 % en comparación con el mes anterior.

De forma específica, las actividades secundarias registraron un incremento del 2.7% anual, siendo mayor al 2.4% registrado en julio. A nivel mensual, aumentaron un 0.2 % en agosto, cuando su crecimiento en julio fue del 0.5%.

Las actividades secundarias engloban a estas industrias:

  • Alimentaria
  • Automotriz
  • Construcción
  • Electrónica
  • Farmacéutica
  • Generación y distribución de energía
  • Metalúrgica
  • Maquinaria
  • Manufactura de muebles
  • Textil
  • Química

Crecimiento de actividades terciarias

En cambio, las actividades terciarias crecieron un 2.6 % anual en agosto, lo cual es menor al aumento del 2.9 % identificado en julio. 

Asimismo, crecieron un 0.1 % mensual en agosto, una tasa mucho menor al aumento del 0.6 % identificado en julio.

Entre las actividades terciarias se encuentran:

  • Comercio
  • Educación
  • Medios y entretenimiento
  • Restaurantes
  • Reparación y mantenimiento
  • Servicios financieros
  • Salud
  • Servicios profesionales, inmobiliarios y administrativos
  • Servicios públicos
  • Servicios culturales
  • Transporte
  • Turismo
  • Telecomunicaciones
  • Tecnologías de información

La información del Inegi corresponde a una estimación preliminar y no a los datos definitivos. 

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