Granizada deja la autopista México-Puebla cubierta de hielo y vehículos varados

Afectaciones en la México-Puebla. Foto: Genaro Zepeda.

La intensa granizada registrada la noche del lunes dejó sus efectos hasta la mañana de este martes en la autopista México-Puebla, donde la acumulación de hielo complicó la circulación y provocó que varios vehículos quedaran varados.

Afectaciones en la México-Puebla por intensa caída de granizo

Las principales afectaciones se concentraron en el tramo que atraviesa los municipios de Cuautlancingo y Coronango, los puntos más crítico se ubicaron en el puente del Parque Industrial FINSA y sobre la lateral de la autopista, a la altura del Centro Comercial Outlet Puebla, donde el granizo formó una gruesa capa de hielo que dificultó el paso de automóviles y unidades de carga.

En esa zona, varios vehículos particulares quedaron inmovilizados y un tráiler también terminó varado debido a la falta de adherencia sobre el pavimento.

Desde las primeras horas de este martes, personal de autoridades municipales y estatales desplegó un operativo para retirar el granizo y liberar las unidades atrapadas, con el objetivo de restablecer la circulación y reducir el riesgo de nuevos accidentes.

Afectaciones por la fuerte granizada en Puebla capital

Las consecuencias de la tormenta no se limitaron a la autopista, en fraccionamientos de Cuautlancingo, habitantes comenzaron la jornada retirando con palas y otras herramientas el granizo que permanecía acumulado en calles, banquetas y accesos a sus viviendas.

Las imágenes dejaron una escena poco común para la zona metropolitana de Puebla, con vialidades y espacios cubiertos de blanco varias horas después de que concluyera la tormenta.

La granizada formó parte del sistema de lluvias que la tarde y noche del lunes afectó distintos puntos de Puebla capital y su zona conurbada, donde también se reportaron árboles caídos, encharcamientos y vehículos atrapados por las corrientes de agua.

Ante la presencia de hielo sobre las vialidades, las autoridades recomendaron a los automovilistas reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y evitar maniobras bruscas para prevenir accidentes.

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