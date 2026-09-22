Reconocen afectaciones pluviales por obras de las Líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey

Obras del Metro en Monterrey. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana de Nuevo León admitió que las obras de las Líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey provocaron daños en la infraestructura de la ciudad y en el drenaje pluvial.

Secretaría de Movilidad y planeación admitió daños en el drenaje pluvial de Monterrey

Ayer lunes se realizó una reunión de la Comisión Especial del Metro, en la que participaron diputados locales y funcionarios del Gobierno estatal. El secretario de Movilidad y Planeación Urbana de Nuevo León, Hernán Villarreal, presentó un informe sobre los daños que han causado las obras de las Líneas 4 y 6.

El funcionario admitió que los trabajos han ocasionado daños en la infraestructura urbana, principalmente en el drenaje pluvial ubicado en las avenidas Gonzalitos y Constitución, pero negó que se trate de afectaciones graves y añadió que se realizarán las reparaciones correspondientes.

También mencionó que durante el proyecto de las Líneas 4 y 6 se han realizado 410 obras inducidas.

Por su parte, los diputados cuestionaron la mala planeación de las obras, los costos de las fallas, la falta de coordinación con los municipios, el plan de remediación y la entrega incompleta de información.

“Las afectaciones que ha tenido la construcción del metro las minimizan. Y eso es lo que está mal en este Gobierno porque esas afectaciones han incrementado el costo de las obras”, mencionó Perla Villarreal Valdez, presidenta de la Comisión Especial.

¿Cuándo estarán listas las Líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey?

A principios de este mes de septiembre, Hernán Villarreal mencionó que las Líneas 4 y 6 del Metro Monterrey presentan un 95.57% de avance, mientras que los trabajos en las estaciones registran un 56.65%.

Sobre la fecha en que el servicio estará disponible, el funcionario comentó que se mantiene la promesa de terminar las obras antes que termine el actual mandato de gobierno, es decir, antes de octubre de 2027.

Una vez terminados los trabajos de construcción, comenzará la etapa de pruebas para garantizar los protocolos de seguridad y posteriormente estará disponible el servicio al público.

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