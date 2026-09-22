¿Qué es el efecto Fujiwhara? El raro fenómeno que podría ocurrir con los ciclones Odalys y Polo

Si Odalys y Polo se encuentran, provocarán un efecto Fujiwhara | Foto: Zoom Earth

El huracán Polo se intensificó hasta la categoría 5 en el océano Pacífico mientras se desplaza al este; al mismo tiempo, la tormenta tropical Odalys se encuentra girando al oeste. El meteorólogo Jorge Torres advirtió que, de acercarse lo suficiente, podría desatar un fenómeno conocido como efecto Fujiwhara.

El portal de Zoom Earth muestra que las trayectorias del huracán Polo y la tormenta tropical Odalys podrían acercarse en algún momento; sin embargo, aún no es un hecho que ambos ciclones se encuentren para formar un potencial efecto Fujiwhara.

¿Qué es el efecto Fujiwhara?

El efecto Fujiwhara ocurre cuando dos ciclones que giran en la misma dirección se acercan lo suficiente y comienzan a girar intensamente alrededor de su centro común, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EE.UU.).

Si un ciclón es mucho más fuerte que el otro, el más pequeño orbitará a su alrededor y finalmente chocará contra su vórtice para ser absorbido, según los expertos estadounidenses.

Si los dos ciclones tuvieran una intensidad similar, podrían gravitar una hacia la otra hasta alcanzar un punto común y fusionarse, o girarían uno alrededor del otro durante un tiempo antes de seguir sus propios caminos, según el NOAA.

“En raras ocasiones, el efecto Fujiwhara es acumulativo cuando los ciclones se encuentran, dando como resultado una tormenta más grande en lugar de dos más pequeñas“, remató la autoridad climatológica.

¿Polo y Odalys podrían formar un efecto Fujiwhara?

El climatólogo Jorge Torres, de la cadena estadounidense ABC, aseguró que los expertos se encuentran observando si Polo y Odalys “se acercan lo suficiente como para interactuar entre sí“.

“De ocurrir esto, el efecto Fujiwhara podría alterar la trayectoria de Polo”. Jorge Torres

Tropical Storm Odalys is spinning farther west in the Pacific. We're watching whether the two storms get close enough to interact. If they do, the Fujiwhara effect could nudge Polo's track. — Jorge Torres (@JorgeTWeather) September 22, 2026

Hasta el momento, la posible interacción entre el huracán Polo y la tormenta tropical Odalys sigue bajo vigilancia y no está confirmada oficialmente, de acuerdo con Jorge Torres.

¡El huracán Polo ya alcanzó la categoría 5!

El huracán Polo alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson frente a las costas del Pacífico mexicano a las 06:00 horas (tiempo del Centro de México) de este martes 22 de septiembre, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El huracán Polo presenta vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora (km/h), con rachas de hasta 315 km/h, de acuerdo con la información difundida por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Además promoverá lluvias intensas en los siguientes estados:

Lluvias puntuales intensas (75 a 100 mm) en:

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en:

Jalisco

El ciclón se desplaza hacia el este a una velocidad de 9 km/h y su centro se localizó este martes a 355 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, así como a 580 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

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