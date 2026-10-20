Acusan a 5 personas de suministrar armas al Cártel de Sinaloa desde Texas

Texas: acusan a 5 por suministrar armas al Cártel de Sinaloa. Foto: Cuartoscuro

Un gran jurado federal de Estados Unidos emitió una acusación formal sustitutiva contra cinco personas señaladas por presuntamente suministrar armas de fuego al Cártel de Sinaloa desde Texas, así como por participar en operaciones de narcotráfico y esquemas ilegales de compra y transferencia de armamento.

El fiscal federal del Distrito Norte de Texas, Ryan Raybould, informó que la acusación fue emitida el 24 de septiembre y añadió a Johnnie Wayne Corbett, de 42 años, residente de Amarillo, quien fue detenido por agentes federales el 17 de octubre.

Los otros cuatro acusados son Loyd Walter Hall, conocido como “Jamie Hall” y “James William”; Jesús Quezada Meza; Omar Velásquez, y Catlynn Ann Townsend. Los primeros cuatro nombres, salvo Corbett, ya habían sido incluidos en una acusación formal presentada el 25 de junio.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la investigación apunta a una presunta red que habría adquirido armas mediante intermediarios y las habría canalizado hacia integrantes del Cártel de Sinaloa en México.

¿Quiénes son los acusados por colaborar con el Cártel de Sinaloa?

Según la información de la Fiscalía federal, los cinco acusados enfrentan señalamientos relacionados con la adquisición ilegal de armas, el tráfico de armamento y una presunta conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera.

La situación procesal de los implicados es la siguiente:

Loyd Walter Hall: permanece bajo custodia federal y enfrenta los cargos principales descritos en la acusación.

permanece bajo custodia federal y enfrenta los cargos principales descritos en la acusación. Jesús Quezada Meza: permanece bajo custodia federal.

permanece bajo custodia federal. Omar Velásquez: permanece bajo custodia federal.

permanece bajo custodia federal. Catlynn Ann Townsend: recibió una citación judicial.

recibió una citación judicial. Johnnie Wayne Corbett: permanece bajo custodia federal y compareció por primera vez ante un juez magistrado estadounidense.

Foto: Randall County Sheriff’s Office

La Fiscalía señaló que, en caso de ser declarado culpable, Hall podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua en una prisión federal.

Para Quezada Meza y Velásquez, la pena máxima indicada es de 15 años de prisión para cada uno, mientras que Townsend y Corbett podrían recibir hasta cinco años cada uno.

Estas penas corresponden a los máximos señalados por las autoridades y no representan condenas.

Los acusados conservan la presunción de inocencia mientras no se demuestre su responsabilidad penal.

Foto: Randall County Sheriff’s Office

FOUR TEXAS RESIDENTS INDICTED FOR ALLEGEDLY TRAFFICKING FIREARMS TO THE SINALOA CARTEL'S "LOS MAYOS" FACTION AND DISTRIBUTING FENTANYL



A federal grand jury in the United States has indicted four residents of Amarillo, Texas, for allegedly operating a firearms trafficking network… pic.twitter.com/TPa2YHmEr9 — THE INFO STREAM (@_theinfostream) July 13, 2026

¿Qué cargos enfrentan por el tráfico de armas y drogas?

La acusación formal sustitutiva incluye diversos delitos relacionados con el presunto suministro de armamento al Cártel de Sinaloa y operaciones de narcotráfico.

Entre los principales cargos se encuentran:

Conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera: las autoridades sostienen que Hall coordinó el suministro de armas, municiones y equipo relacionado para el Cártel de Sinaloa, organización designada como terrorista extranjera por el Gobierno estadounidense.

las autoridades sostienen que Hall coordinó el suministro de armas, municiones y equipo relacionado para el Cártel de Sinaloa, organización designada como terrorista extranjera por el Gobierno estadounidense. Conspiración para distribuir drogas destinadas a Estados Unidos: los acusados presuntamente participaron en una red relacionada con fentanilo, heroína y cocaína para su importación ilegal.

los acusados presuntamente participaron en una red relacionada con fentanilo, heroína y cocaína para su importación ilegal. Uso y posesión de armas durante delitos de narcotráfico: Hall habría poseído y transportado armas de fuego para facilitar actividades vinculadas con el tráfico de drogas.

Hall habría poseído y transportado armas de fuego para facilitar actividades vinculadas con el tráfico de drogas. Conspiración para traficar armas de fuego: la acusación describe presuntos planes para enviar, transportar y transferir armamento a través de fronteras estatales e internacionales.

la acusación describe presuntos planes para enviar, transportar y transferir armamento a través de fronteras estatales e internacionales. Conspiración para adquirir armas de manera ilegal: los implicados presuntamente recurrieron a compradores intermediarios o testaferros para adquirir armas que serían entregadas a otras personas.

los implicados presuntamente recurrieron a compradores intermediarios o testaferros para adquirir armas que serían entregadas a otras personas. Declaraciones falsas a vendedores de armas: los acusados habrían presentado formularios y documentos fraudulentos para ocultar quiénes eran los compradores reales y el destino previsto del armamento.

El fiscal Ryan Raybould afirmó que el suministro de armas a organizaciones criminales representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Por su parte, Brian Garner, agente especial a cargo de la División de Campo de Dallas de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), señaló que la investigación busca interrumpir las redes que presuntamente abastecen de armamento a organizaciones criminales.

An alleged pipeline of U.S.-purchased rifles and ammunition to the Sinaloa Cartel is now at the center of a 13-count federal indictment in Texas—including a charge of conspiring to provide material support to a foreign terrorist organization.



Federal prosecutors say Loyd Walter… pic.twitter.com/yp3xxUW80b — Ali Bradley (@AliBradleyTV) October 20, 2026

Dos años de presunto tráfico de armas entre Texas y Chihuahua

De acuerdo con la acusación presentada el 21 de julio de 2026, entre 2024 y 2026, Hall y varios de sus presuntos colaboradores mantuvieron contacto con un integrante del Cártel de Sinaloa en Chihuahua, México.

La Fiscalía sostiene que, mediante esa relación, Hall habría proporcionado armas de fuego, conocimientos técnicos y asesoría sobre cómo evadir a las autoridades estadounidenses, pese a conocer los presuntos vínculos de la organización con actividades criminales.

Para concretar estas operaciones, Hall habría colaborado con cómplices identificados y otras personas cuya identidad no fue precisada en la información difundida por las autoridades.

La investigación busca establecer cómo se adquirían las armas en Estados Unidos, qué intermediarios participaban en las operaciones y de qué manera el armamento era trasladado hacia personas vinculadas con el cártel en México.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.