México se estanca y América Latina crecerá 2.2% en 2026: Banco Mundial 

México. Foto: Cuartoscuro.

América Latina y el Caribe reducirán ligeramente su ritmo de crecimiento a 2.2% en 2026, frente al 2.4% registrado el año pasado, mientras México y Brasil, las dos principales economías de la región, muestran una tendencia al estancamiento, con previsiones de 1.4% y 2.1%, respectivamente, informó el Banco Mundial (BM) este martes.

Las previsiones regionales del organismo señalan que el crecimiento de México y Brasil se ubicará en niveles iguales o inferiores al promedio de América Latina y el Caribe, en un contexto marcado por condiciones monetarias restrictivas, incertidumbre en materia de políticas económicas y un menor impulso de la inversión pública.

América Latina reduce ritmo de crecimiento a 2.2% en 2026: Banco Mundial

El Banco Mundial estima que América Latina y el Caribe crecerán 2.2% durante 2026, una reducción respecto al 2.4% registrado en 2025. El organismo publicó sus previsiones regionales este martes, una semana antes del inicio de su reunión bianual.

Dentro de la región, El Salvador, Paraguay y Argentina se encuentran entre los países con las tasas de crecimiento previstas más destacadas, aunque con diferencias respecto a sus resultados del año anterior.

El Salvador tendrá un crecimiento estimado de 4.5%

Paraguay alcanzará un aumento del 4.7%

De acuerdo con el Banco Mundial, ambos países se benefician de mejores condiciones de seguridad y de políticas de austeridad fiscal, factores que han contribuido a una mayor inversión privada.

Argentina, el organismo proyecta un crecimiento de 2.1% en 2026

El Banco Mundial señaló que Argentina mantiene una trayectoria de crecimiento consecutivo y proyecta que avance durante tres años, de 2025 a 2027, por primera vez en casi dos décadas. Según el organismo, esta evolución está relacionada con el ajuste fiscal, las reformas tributarias y una economía más abierta.

México y Brasil, las dos principales economías de la región, con 1.4% y 2.1%, muestran una tendencia al estancamiento.

México tendrá un crecimiento estimado de 1.4% en 2026, de acuerdo con las previsiones del Banco Mundial, mientras que Brasil alcanzará 2.1%. Ambas economías se ubican en niveles iguales o inferiores al promedio regional de 2.2%.

En el caso de México, la previsión de crecimiento de 1.4% lo coloca ocho décimas por debajo del promedio estimado para América Latina y el Caribe durante 2026.

Brasil, por su parte, registra una previsión de 2.1%, también por debajo del crecimiento regional proyectado por el Banco Mundial.

Factores que pueden afectar la economía

El Banco Mundial manifestó que el fenómeno de El Niño representa uno de los factores que pueden afectar la actividad económica de América Latina y el Caribe, debido a que las sequías pueden impactar la generación hidroeléctrica y la agricultura, mientras que los episodios de lluvias excesivas también pueden generar efectos sobre la actividad productiva.

Otro riesgo señalado por el organismo es la volatilidad de los precios de la energía, debido a su impacto sobre la inflación. Ante los altos precios, los bancos centrales podrían mantener las tasas de interés elevadas durante más tiempo para contener las presiones inflacionarias.

A estos factores se suman la incertidumbre en materia de políticas económicas y el debilitamiento del impulso de la inversión pública, elementos que, de acuerdo con el organismo, limitan el ritmo de crecimiento de economías como México y Brasil.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.