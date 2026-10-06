Independentistas ganan en Quebec y prometen nuevo referéndum para separarse de Canadá

Partido Quebequense. Foto: AFP.

El Partido Quebequense ganó este lunes las elecciones en Quebec, la única provincia francófona de Canadá, y su líder, Paul Saint-Pierre Plamondon, prometió organizar un nuevo referéndum de independencia después de que Donald Trump deje la presidencia de Estados Unidos en enero de 2029.

Con cerca del 28% de los votos, según los resultados casi definitivos, el partido independentista se impuso a liberales y conservadores y superó a la Coalición Avenir Québec, formación de centro-derecha que gobernaba la provincia desde 2018.

Quebec, con unos nueve millones de habitantes y amplias competencias de gobierno local, eligió a los 127 integrantes de la Asamblea Nacional provincial. El resultado devuelve al Partido Quebequense al poder después de más de una década en la oposición, aunque no tendrá mayoría absoluta.

Plamondon, abogado de 49 años, se perfila como el nuevo primer ministro de la provincia. Ante sus simpatizantes, reiteró su compromiso de convocar a una consulta sobre la separación de Quebec de Canadá y afirmó que la provincia merece convertirse en un país.

El resultado representa un reto para el mensaje de unidad del primer ministro canadiense, Mark Carney, en un contexto marcado por las tensiones comerciales con Estados Unidos y los movimientos separatistas registrados en Alberta.

Carney señaló que espera trabajar con el próximo dirigente de Quebec para apoyar a empresas y trabajadores afectados por los aranceles estadounidenses.

Quebec plantea referéndum después de 2029

El Partido Quebequense plantea realizar el nuevo referéndum de independencia después de enero de 2029, cuando termine la presidencia de Trump. Plamondon argumentó que el conflicto comercial entre Estados Unidos y Canadá no genera un contexto adecuado para discutir el futuro político de la provincia.

Quebec ya realizó dos consultas sobre su independencia, en 1980 y 1995. En la segunda, el voto a favor de separarse de Canadá perdió por un margen estrecho.

La propuesta independentista vuelve al debate político después de tres décadas. Una encuesta reciente señaló que 31% de los habitantes de Quebec está a favor de la independencia.

Durante la jornada electoral también se registraron expresiones a favor de la separación. En Montreal, simpatizantes del Partido Quebequense corearon el lema independentista “Le Québec, un pays”.

La primera ministra saliente, Christine Fréchette, había cuestionado durante la campaña la posibilidad de abrir un nuevo proceso de referéndum y planteó a los votantes la disyuntiva entre una consulta sobre la independencia y la estabilidad económica.

De acuerdo con analistas, el respaldo al Partido Quebequense también estaría relacionado con demandas sobre el poder adquisitivo y el sistema de salud pública, además del independentismo.

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